Dursun Özbek'e yoğun muhalefet

Kadir ÇETİNÇALI- "Kulübün iki büyük arazisinin değerlendirilmesi için gidilen olağanüstü kongreyi nasıl değerlendiriyorsunuz?"

Ahmet ÖZDOĞAN- "240 milyon Dolarlık herkesin bildiği bir banka borcumuz var. Sayın Başkan diyor ki, bunun için yılda 120 milyon faiz ödüyoruz bunu durdurmamız gerek. Doğrudur ama büyük şirketler banka kredisi kullanır, yatırımlarda kullanır ve artıya geçer. Ama Galatasaray krediyi farklı yerlerde kullandı ve büyük problem haline geldi. Riva ve Florya için yetki isteniyor. Ama biliyorsunuz Emlak Konut'un genel müdürü bir röportaj yaptı ve şunları dedi. (Biz Riva'nın imarlı kısmına 376 milyon, orman arazisine 12 milyon, Florya'ya 112 milyon TL. toplam da 508 milyon TL. değer biçtik) dedi.

Sayın Başkan Dursun Özbek'in açıkladığı rakamlara göre de Riva'dan 280 milyon dolar kazanacağız. Bu tamamen Sayın başkanın açıkladığı rakam. Aşağı yukarı bu rakamı kabul edeceğimize göre bizim 240 milyon dolar banka borcumuz var. Riva borçlarımız için kafi. Peki biz niye Florya'yı satıyoruz? Bunun bir mantığı yok. Neden elimizdeki haklardan feragat ediyoruz? Florya'ya asla dokunulmaması gerektiğini ve Riva içinde anlaşmanın bazı maddelerinin değiştirilmesini ve Galatasaray lehine geliştirilmesini istiyoruz. Florya konusunda netiz ve 5 yıl sonra değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Oradan havalimanı kalktığı zaman çok daha değerli olacak. Bir kupon arazi arayışı var. Evet bizim kupon arazimiz var. Florya çok değerli bir kupon arazidir. Galatasaray'ın iki araziden 508 milyon TL. gibi bir rakamı kabul etmesi mümkün olmayacaktır."

KÇ-"Ön protokol yapıldı. Buna göre Galatasaray zararı mı uğratılıyor?"

AÖ-"O protokol genel kuruldan geçmedikçe hiçbir şekilde geçerli olamaz. Özellikle Florya protokolü hiç geçerli değildir. Sayın Dursun Özbek özellikle Florya için hiçbir yetki almış değil. Genel kurul istemediği sürece hiçbir şey yapılamaz."

STADIN YANINA SALON YAPMAK AKIL TUTULMASI

KÇ-"Bu protokolün devamında Devlet ile ilişkiler açısından stadın yanına salon yapılması da gündeme getiriliyor.?"

AÖ-"Emlak Konut masaya oturulacak ciddiyette bir kuruluş. Emlak Konut bir teklif yaptı Galatasaray bunu değerlendirecektir. Ama bu stat ve salonla ilgili bizim fikrimiz şu; statta seyircinin nasıl çile çektiğini görüyorsunuz. Stada gelmek sorun, hadi geldik stadın her taraf anında açılıyor mu? Metro açık olmasına rağmen problem oluyor. Girişi düzeltmemiz gerekir. Biz bunları düzeltmiyoruz bir de yanına salon koyacağız. Bu akıl tutulması. Seyirci ayrı bir sıkıntı içine sokacaksınız."

ABDİ İPEKÇİ'Yİ ALIR BASKETBOL MERKEZİMİZ YAPARIZ

KÇ-"Futbol ve basket maçları fikstürünü denkleştirip, birbirine yakın saatte maç oynatılması planlanıyor.?"

AÖ-"Siz spor gündemini yakın takip edersiniz. Bir yılda kaç maç aynı günde çakışır. Çünkü basketbolda Euroleague maçları var. Futbolda Şampiyonlar Lig maçları var. Bu fikstür denkleştirmesini engeller. Ayrıca bu mali tabloda Galatasaray önümüzdeki yılda kupalara gidemez. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluktur. Ama stat ve salon projesi fizibilite değildir. Ayrıca futbol ve basketbol seyircisi farklıdır. Bu iki seyirciyi aynı yere getiremezsiniz. Kültürleri farklıdır. Bizim yapmamız gereken Abdi İpekçi'yi alıp, orayı çok daha kullanılır ve modern hale getirmektir. Ve Galatasaray'ın basketbol merkezi mabedi haline getirmektir. "

KÇ-"Abdi İpekçi devletin ama?"

AÖ-"Alırız söz konusu olan Galatasaray, üst kullanım hakkını alırız. Basketbol Federasyonu ile oturup, konuşur alırız. Ayrıca Turgay Demirel zamanında orası Galatasaray'a teklif edildi. Başkan diyor ki, çatıyı yapmadık ve G.S.G.Müdürlüğü'ne borcumuz var. Riva'ya tesis yapacağız. Bu tesisler Türk Sporu için olacak. Olimpiyatlara sporcu yetiştiriyoruz. Riva'da tesis yaparak, Türk sporuna kazandırarak Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne borcumuzu öderiz. G.S.G.M. Riva'da alt yapı tesisleri kurduğumuz zaman bu projeyle hayır diyeceklerini inanmıyorum."

RİVA'YA TARTIŞMALI EVET FLORYA'YA DOKUNULAMAZ

KÇ-"Riva'ya evet diyecek misiniz?"

AÖ-"Riva için başkandan daha doyurucu şeffaf açıklayıcı bilgi istiyoruz. Proje nedir, nasıldır tüm detayları ile camiayı doyurucu şekilde bilgilendirmelidirler. Ama Florya konusu masaya dahi gelemez. Florya'yı engellemek için bütün yasal hakları kullanıp, Florya'nın satışına engel oluruz."

KÇ-"Riva gelirinin nakit ihtiyacı için bankaya kırdırılmasını nasıl yorumlarsınız?"

AÖ-"Galatasaray bu ekonomik şartlarında bir yeri satmak zorunda kaldı. Kat karşılığı da olsa elden çıkacak. Buradan gelecek olan gelir Sayın Başkana göre 300 milyon dolar. Bu geliri kırdırıp, banka borçlarımızı ödeyip, faizden kurtulacağım ve nakit akışımızı düzenleyeceğim diyor. Bu proje, buna en başta karşı çıkalım demiyorum. Ama bunu çok iyi değerlendirmemiz gerek. Çünkü 5 yıl sonra başka Riva'mız yok. Bu yüzden gelecek yönetimlere borçlanan borcu kendi öder. Bunu tüzüğe koymalıyız. Gelen yönetim ekstra borçlandığı takdirde bunu kendi öder. Artık borç yükünden kesin kurtulmamız gerek."

KÇ-"Riva'da siz olsaydınız ne yapardınız Kalıcı bir gelir projesi üretebilir miydiniz.?"

AÖ-"Biz gelseydik eğer farklı bir projemiz vardı. Bizim şu anda 1,5 sene içinde gerçekleştireceğimiz Galatasaray'ın kasasına 100 milyon dolar nakit girmesini sağlayacak projemiz vardı. Bu projenin yurt dışı ayağı var. Ve yurt dışındaki ortaklarımız bunun açıklanmasını istemedi. Bu projede 50 milyon dolar hemen gelecekti. Önümüzdeki yıllarda da peyderpey 50 milyon dolar daha gelecekti. Ve devamı olan sürekli gelir getiren bir projeydi."

GALATASARAY OTEL PROJESİNDEN HER AY 500 BİN DOLAR ZARAR EDİYOR

KÇ-"Otel projesini nasıl buluyorsunuz. Sürekli gelir getirecek bir proje değil mi?"

AÖ-"Sayın Başkan dedi ki bir sene önce Divan Kurulu'nda bu otel Eylül ayında bitecek ve faaliyete geçecek dedi. Bu zabıtlarda kayıtlı duruyor. Bitmedi hala inşaat durmuş durumda. Kasım ayına kadar süre verelim. Hayır bitmez. Bu Riva projesi içinde geçerli olabilir. Bu yüzden çok dikkatli anlaşmalar yapmak gerekir. Siz istersiniz, plan yaparsınız ama evdeki hesap çarşıya uymaz. Şu anda otel açılamadığı için Galatasaray her ay 500 bin dolar para kaybediyor. Otel açılsaydı şimdi para getirecekti. Niye bu para girmiyor? Kim ödeyecek bu parayı?"

RİEKERİNK'E SONUNA KADAR DESTEK VERMELİLER

KÇ-"Kongre öncesinde Dursun Özbek ve yönetimine mesajınız var mı?"

AÖ-"Riva tartışılıp proje Galatasaray lehine geliştirilir. Oturulur, konuşulur, revize edilir. Hemen hayır demiyorum. Ama Florya'ya kesin hayır. 5 yıl hiç düşünülmemesi gereken bir proje Florya. Riva akılcı değerlendirilirse Galatasaray'ın tüm maddi sorunlarını çözer. Şu anda sportif açıdan olumlu gidişat var. Riekerink ile taraftar arasında güzel bir bağ var bütünleşme var. Yönetim Riekerink'in arkasında durmalı. Kötü sonuçlar alınsa bile arkasında durmalı. Başarısız gün bile olsa Riekerink'i asla tartışmadan her koşulda sonuna kadar destek vermeli. UEFA'nın verdiği kriterlerde, bizim yaptığımız hesaplara göre Galatasaray yine Avrupa'ya gidemeyecek gibi görünüyor,"

ZARAR 95 MİLYON EURO UEFA AVRUPA'YA GÖNDERMEZ

KÇ-"UEFA yönetime bu sezon 65 milyonu geçmeyin dedi ve yönetim de bunu yerine getirdi. Sonrası nasıl olacak?"

AÖ-"UEFA'nın çeşitli kriterleri var. 3 yıl içinde 30 milyon zararı geçmeyin diyor. Galatasaray'ın görülen zararı 95 milyon Euro. Bu zarar tablosu ile Avrupa'ya gidemez. Ama bizim bilmediğimiz bir şey varsa. UEFA ile yapılan başka bir anlaşma varsa yönetim bunu açıklamalı. Ekim-Kasım aylarında yeniden UEFA gelecek ve biz yine gittik, gidemedik, CAS'a gittik diye birbirimizi oyalamayalım. Yüzde yüz gelebilecek miyiz yönetim bunu açığa kavuşturmalı.

Ayrıca stadımızda bir güvenlik sorunu var. Stadın boşaltılıp, tahliye edilmesi konusunda Galatasaray'ın Kızılay ile işbirliğine gidip oradaki düzenlemeyi güvenlik problemlerini halletmeli. Bir sıkıntı, acı olay olmadan eğitim programı ile seyircimiz eğitilmeli. Hem ulaşım hem de güvenlik problemini dikkat edilmeli.