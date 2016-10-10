 Aslan şampiyon – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Aslan şampiyon

    Aslan şampiyon
    G.Saray HDI Sigorta, Bosna Hersek'in Bijeljina kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası final maçında Sırbistan'ın Spartak Lijg'i takımını 3-0 yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Cimbom böylece 2017 CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı kazandı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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