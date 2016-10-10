Aslan şampiyon
G.Saray HDI Sigorta, Bosna Hersek'in Bijeljina kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası final maçında Sırbistan'ın Spartak Lijg'i takımını 3-0 yenerek Balkan Şampiyonu oldu. Cimbom böylece 2017 CEV Challenge Kupası'na katılım hakkı kazandı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Aslan şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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