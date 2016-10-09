''Tek yol mali bağımsızlık''
Dursun Özbek, zaferlerin kalıcı olması için tek yolun kulübün mali yönden güçlenmesi olduğunu ve bu konuda sürekli proje geliştirdiklerini ifade etti. Özellikle Riva ve Florya’da düşünülen projeleri kalkınma hamlesi olarak gösterdi. İki arazi için alınacak her kararın genel kurula sunulacağı sözünü verdi.
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 22 Ekim'deki olağanüstü genel kurulun sarı-kırmızılı kulüp için hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Özbek, Galatasaray dergisinin ekim sayısındaki yazısında, bu konuya işaret ederek, "22 Ekim Cumartesi günü, Galatasaray tarihi açısından hayati öneme sahip. Bu ay içinde üyelerimize ve kamuoyuna açık olarak düzenleyeceğim bilgilendirme toplantıları ile hiç kimsenin aklında soru işareti bırakmayacak şeffaflıkla, mevcut durum ve planlamalarımız hakkında her şeyi açık açık anlatacağım" ifadelerini kullandı.
ATIL GÜÇ İÇİN ÇALIŞTIK
Mayıs 2015'ten bu yana G.Saray'ı daha iyi noktalara götürmek için çalıştıklarının altını çizen Özbek'in, yeni projelerle ilgili ifadeleri ise şöyle:
"G.Saray'ın geçmişte elde ettiği başarıları aşması, zaferleri kalıcı kılması ancak tek bir yolla mümkün. O yol da G.Saray'ın mali bağımsızlığa kavuşmasından geçiyor. Göreve geldiğimizden bu yana kulübün atıl duran gücünü harekete geçirmek için projeler geliştiriyoruz. Mecidiyeköy'deki otel inşaatı, Hasnun Galip'teki eski kulüp binasıyla ilgili çalışmalarımız, kulübün kasasından tek kuruş çıkmadan Türk Telekom Arena'nın yanına inşa edilecek kapalı spor salonu ve son olarak da Riva ile Florya arazilerimiz üzerinde geliştirilmesi düşünülen projeler."
NAMUS BORCUMDUR
Riva ve Florya arazileri konusunda genel kurulun onayını almak istediklerini aktaran Özbek, yazısında "En kıdemli üyemizden, en genç taraftarımıza kadar herkesin G.Saray'ın geleceğine yönelik adımları bilmesini, hedeflerimize ve bizlere inanmasını sağlamak benim bu camiaya sözüm ve namus borcumdur. G.saray'ın yarınlarıyla ilgili son sözü söyleme yetkisi ise Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyelerinindir" ifadelerine de yer verdi.
ATIL GÜÇ İÇİN ÇALIŞTIK
Mayıs 2015'ten bu yana G.Saray'ı daha iyi noktalara götürmek için çalıştıklarının altını çizen Özbek'in, yeni projelerle ilgili ifadeleri ise şöyle:
"G.Saray'ın geçmişte elde ettiği başarıları aşması, zaferleri kalıcı kılması ancak tek bir yolla mümkün. O yol da G.Saray'ın mali bağımsızlığa kavuşmasından geçiyor. Göreve geldiğimizden bu yana kulübün atıl duran gücünü harekete geçirmek için projeler geliştiriyoruz. Mecidiyeköy'deki otel inşaatı, Hasnun Galip'teki eski kulüp binasıyla ilgili çalışmalarımız, kulübün kasasından tek kuruş çıkmadan Türk Telekom Arena'nın yanına inşa edilecek kapalı spor salonu ve son olarak da Riva ile Florya arazilerimiz üzerinde geliştirilmesi düşünülen projeler."
NAMUS BORCUMDUR
Riva ve Florya arazileri konusunda genel kurulun onayını almak istediklerini aktaran Özbek, yazısında "En kıdemli üyemizden, en genç taraftarımıza kadar herkesin G.Saray'ın geleceğine yönelik adımları bilmesini, hedeflerimize ve bizlere inanmasını sağlamak benim bu camiaya sözüm ve namus borcumdur. G.saray'ın yarınlarıyla ilgili son sözü söyleme yetkisi ise Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyelerinindir" ifadelerine de yer verdi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
''Tek yol mali bağımsızlık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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