Tarihe geçti
Formayı 14 yaşında giydi.
Galatasaray'da Riekerink'in A takıma dahil ettiği 14 yaşındaki Mustafa Kapı, dün Levski maçında son dakikalarda forma giyerek A Takım'da oynayan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. 11 yaşındayken Denizlispor'dan transfer edilen Mustafa, 3 sezondur akadami takımlarında forma giyiyor. 14 kez U14 ve U15 milli takımlarında forma giyen geçn oyuncu, orta sahada iki yönlü oynayabilen yetenekli bir isim.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 00:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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