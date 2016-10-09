 Tarihe geçti – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Tarihe geçti

    Tarihe geçti

    Formayı 14 yaşında giydi.

    'da Riekerink'in A takıma dahil ettiği 14 yaşındaki Mustafa Kapı, dün Levski maçında son dakikalarda forma giyerek A Takım'da oynayan en genç oyuncu olarak tarihe geçti. 11 yaşındayken 'dan transfer edilen Mustafa, 3 sezondur akadami takımlarında forma giyiyor. 14 kez U14 ve U15 milli takımlarında forma giyen geçn oyuncu, orta sahada iki yönlü oynayabilen yetenekli bir isim.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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