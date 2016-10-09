 ''Süper Lig’in en iyisi'' – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ''Süper Lig’in en iyisi''

    ''Süper Lig’in en iyisi''

    Semih, Eren Derdiyok’u çok beğendiğini söyledi.

    'de Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, 'ın yeni gözdesi Eren Derdiyok'u çok beğendiğini söyledi. Fenerbahçeli eski futbolcu, Eren'in Süper Lig'in en iyisi olarak değerlendirirken, "Eren'i çok beğeniyordum. Müthiş iş yaptı. Leverkusen'den bu yana tanıyorum, izliyorum. Hoffenheim'da şanssız bir sakatlık yaşadı, bir düşüş yaşadı. Almanya'da daha iyi yerlere gelebilirdi. Şu an Süper Lig'in en iyi forveti. İlerleyen haftalarda farkını daha da hissettirecektir" ifadelerini kullandı.

    FAVORİ DİYE BİR ŞEY YOK
    Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Semih, "Beşiktaş daha hazır bir takım gibi duruyor. Osmanlıspor, Konyaspor iyi takım. Galatasaray ve Fenerbahçe de sallansalar bile düzene gireceklerdir. Beşiktaş'ı favori gösteriyorlar ama Süper Lig'de favori olmuyor. Son haftalara kadar 5-6 takım arasında bir yarış olacaktır" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:47
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