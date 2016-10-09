''Süper Lig’in en iyisi''
Semih, Eren Derdiyok’u çok beğendiğini söyledi.
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor forması giyen Semih Şentürk, Galatasaray'ın yeni gözdesi Eren Derdiyok'u çok beğendiğini söyledi. Fenerbahçeli eski futbolcu, Eren'in Süper Lig'in en iyisi olarak değerlendirirken, "Eren'i çok beğeniyordum. Müthiş iş yaptı. Leverkusen'den bu yana tanıyorum, izliyorum. Hoffenheim'da şanssız bir sakatlık yaşadı, bir düşüş yaşadı. Almanya'da daha iyi yerlere gelebilirdi. Şu an Süper Lig'in en iyi forveti. İlerleyen haftalarda farkını daha da hissettirecektir" ifadelerini kullandı.
FAVORİ DİYE BİR ŞEY YOK
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Semih, "Beşiktaş daha hazır bir takım gibi duruyor. Osmanlıspor, Konyaspor iyi takım. Galatasaray ve Fenerbahçe de sallansalar bile düzene gireceklerdir. Beşiktaş'ı favori gösteriyorlar ama Süper Lig'de favori olmuyor. Son haftalara kadar 5-6 takım arasında bir yarış olacaktır" dedi.
FAVORİ DİYE BİR ŞEY YOK
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Semih, "Beşiktaş daha hazır bir takım gibi duruyor. Osmanlıspor, Konyaspor iyi takım. Galatasaray ve Fenerbahçe de sallansalar bile düzene gireceklerdir. Beşiktaş'ı favori gösteriyorlar ama Süper Lig'de favori olmuyor. Son haftalara kadar 5-6 takım arasında bir yarış olacaktır" dedi.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
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bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
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cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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