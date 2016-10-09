 Riekerink sistemi değiştiriyor – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Riekerink sistemi değiştiriyor

    Riekerink sistemi değiştiriyor
    Riekerink, Wesley Sneijder'in sakatlanmasıyla sistemde değişiklik kararı aldı. Sneijder'i maçında dinlendirilmeyi planlayan Riekerink, Hollandalı futbolcunun yokluğunda takımı 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürecek. karşılaşmasında ilk yarıyı 4-2-3-1 sistemiyle 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, devre arasında Sneijder'in kenara alınmasının ardından 4-4-2'ye dönmüş ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

    Aynı sistemle maçını da koparmak isteyen Hollandalı hoca, maça yetişmesi beklenilen Eren Derdiyok'un yanına Antalya'ya attığı iki golle maçın kaderini değiştiren Lukas Podolski'yi ekleyecek.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:48
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