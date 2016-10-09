Riekerink sistemi değiştiriyor
Riekerink, Wesley Sneijder'in sakatlanmasıyla sistemde değişiklik kararı aldı. Sneijder'i Gençlerbirliği maçında dinlendirilmeyi planlayan Riekerink, Hollandalı futbolcunun yokluğunda takımı 4-4-2 dizilişi ile sahaya sürecek. Antalyaspor karşılaşmasında ilk yarıyı 4-2-3-1 sistemiyle 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, devre arasında Sneijder'in kenara alınmasının ardından 4-4-2'ye dönmüş ve sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.
Aynı sistemle Gençlerbirliği maçını da koparmak isteyen Hollandalı hoca, maça yetişmesi beklenilen Eren Derdiyok'un yanına Antalya'ya attığı iki golle maçın kaderini değiştiren Lukas Podolski'yi ekleyecek.
Aynı sistemle Gençlerbirliği maçını da koparmak isteyen Hollandalı hoca, maça yetişmesi beklenilen Eren Derdiyok'un yanına Antalya'ya attığı iki golle maçın kaderini değiştiren Lukas Podolski'yi ekleyecek.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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