Muslera’nın milli sevinci

G.Saray'ın file bekçisi Muslera, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'ın Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklama yaptı. Turnuvaya mutlaka katılmak istediklerini söyleyen tecrübeli eldiven, "Kazandığımız için mutluyuz, lider kalmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.