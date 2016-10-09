 Muslera’nın milli sevinci – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Muslera’nın milli sevinci

    Muslera’nın milli sevinci
    G.Saray'ın file bekçisi Muslera, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'ın Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklama yaptı. Turnuvaya mutlaka katılmak istediklerini söyleyen tecrübeli eldiven, "Kazandığımız için mutluyuz, lider kalmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
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