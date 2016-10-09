Muslera’nın milli sevinci
G.Saray'ın file bekçisi Muslera, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Uruguay'ın Venezuela'yı 3-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklama yaptı. Turnuvaya mutlaka katılmak istediklerini söyleyen tecrübeli eldiven, "Kazandığımız için mutluyuz, lider kalmak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Muslera’nın milli sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.