Komşu’da iyi prova
G.Saray milli maçlar arasında Levski Sofya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı. Josue ve Hamit galibeyeti getiren isimler oldu. 14 yaşındaki Mustafa Kapı tarihe geçti.
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren Galatasaray, Bulgaristan ekibi Levski Sofya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Sofya'da bulunan Georgi Asparuhov Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Josue'nin attığı golle 1-0 önde kapayan sarı-kırmızılılar, 68'de Hamit Altıntop ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya; Cenk, Cavanda, Semih, Salih, Linnes, Selçuk, Hamit, Sabri, Josue, Sinan ve Podolski ilk 11'iyle başladı. Eray, Kerem, Mustafa, Soner, Carole, Ozan, Gökay ve Birhan ise yedek kulübesinde oturan isimlerdi. Son dakikalarda Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray A Takımı'nda maça çıkan en genç oyuncu oldu.
DOSTLUK RÜZGARI
Maç öncesi sarı-kırımzılı yönetime yemek veren Levski yöneticilerine, sarıkırmızlılar da Galatasaray forması hediye ettiler. Tribünde de iki takım taraftarları birlikte maçı izledi.
Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya; Cenk, Cavanda, Semih, Salih, Linnes, Selçuk, Hamit, Sabri, Josue, Sinan ve Podolski ilk 11'iyle başladı. Eray, Kerem, Mustafa, Soner, Carole, Ozan, Gökay ve Birhan ise yedek kulübesinde oturan isimlerdi. Son dakikalarda Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray A Takımı'nda maça çıkan en genç oyuncu oldu.
DOSTLUK RÜZGARI
Maç öncesi sarı-kırımzılı yönetime yemek veren Levski yöneticilerine, sarıkırmızlılar da Galatasaray forması hediye ettiler. Tribünde de iki takım taraftarları birlikte maçı izledi.
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- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
Komşu’da iyi prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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