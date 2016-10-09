 Komşu’da iyi prova – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Komşu’da iyi prova

    Komşu’da iyi prova

    G.Saray milli maçlar arasında Levski Sofya ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 2-0 kazandı. Josue ve Hamit galibeyeti getiren isimler oldu. 14 yaşındaki Mustafa Kapı tarihe geçti.

    Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı değerlendiren , Bulgaristan ekibi Levski Sofya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Sofya'da bulunan Georgi Asparuhov Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını Josue'nin attığı golle 1-0 önde kapayan sarı-kırmızılılar, 68'de Hamit Altıntop ile bir gol daha bularak sahadan 2-0 galip ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya; Cenk, Cavanda, Semih, Salih, Linnes, Selçuk, Hamit, Sabri, Josue, Sinan ve Podolski ilk 11'iyle başladı. Eray, Kerem, Mustafa, Soner, Carole, Ozan, Gökay ve Birhan ise yedek kulübesinde oturan isimlerdi. Son dakikalarda Sinan Gümüş'ün yerine oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray A Takımı'nda maça çıkan en genç oyuncu oldu.

    DOSTLUK RÜZGARI
    Maç öncesi sarı-kırımzılı yönetime yemek veren Levski yöneticilerine, sarıkırmızlılar da Galatasaray forması hediye ettiler. Tribünde de iki takım taraftarları birlikte maçı izledi.

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    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:44
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