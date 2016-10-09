 Karadağlılara bayıldı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Karadağlılara bayıldı

    Karadağlılara bayıldı
    Asıl işi alt yapı hocalığı olan Riekerink, Karadağlı iki genç oyuncuyu takibe aldı. Hollandalı çalıştırıcının, Karadağ'ın Belçika'yı 3-0 yendiği U21 maçında 2 gol atan forvet Aleksandar Boljevic ve diğer golü atan orta saha Vladimir Jovovic'i çok beğendiği kaydedildi. Riekerink'in DVD kaydını aldırdığı mücadelenin görüntülerini seyrettikten sonra scout ekibine bu ikiliyi izleme talimatı verdiği belirtildi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:06
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