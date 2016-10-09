''G.Saray ile anlaşmıştık''
G.Saray'ın kapısından dönen Florin Andone, İspanya basınına transferiyle ilgili detayları anlattı. G.Saray ile anlaştığını ancak devreye Deportivo'nun girdiğini dile getiren Rumen golcü, "G.Saray ile aramızda anlaşmıştık. İmza aşamasına gelmiştik ancak Deportivo'dan çok iyi bir teklif geldi ve kısa zamanda transferim gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
''G.Saray ile anlaşmıştık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.