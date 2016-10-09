 ''G.Saray ile anlaşmıştık'' – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ''G.Saray ile anlaşmıştık''

    ''G.Saray ile anlaşmıştık''
    G.Saray'ın kapısından dönen Florin Andone, İspanya basınına transferiyle ilgili detayları anlattı. G.Saray ile anlaştığını ancak devreye 'nun girdiğini dile getiren Rumen golcü, "G.Saray ile aramızda anlaşmıştık. İmza aşamasına gelmiştik ancak Deportivo'dan çok iyi bir teklif geldi ve kısa zamanda transferim gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:17
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