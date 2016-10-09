Gitmek istediği takımı açıkladı
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ve performansıyla A Milli Takım'a seçilen orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılı takıma gol ve asistle de katkı vermesi gerektiğini söyledi.
Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in kendisine güven verdiğini aktaran 24 yaşındaki futbolcunun, bu konudaki değerlendirmesi şöyle:
"Şu anda ön libero olarak görev yapıyorum. Takımı hızlıca çıkartmalıyım. Sahayı tamamen görmem lazım. Hoca bana güveniyor. Bence futbolcu için en önemlisi bu. Hoca güveniyorsa, futbolcu hata bile yapsa, yine de morali bozulmuyor. Biliyorsun ki hoca kenarda benim yapmak istediklerimi ve yapabileceklerimi biliyor. Eğer size güven duyulmazsa sadece bir kere denersiniz. Başarısız olursanız bir daha da denemezsiniz. Tüm özelliklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Umarım bana olan güvenle çok daha iyi işlere imza atacağım."
Tolga, ailece Galatasaraylı olduğunu ve sarı-kırmızılı takımın başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Ailece Galatasaraylıydık. 2000 yılında 8 yaşındaydım. UEFA Süper Kupa maçını hatırlıyorum. Mario Jardel'i çok seviyordum. Topa 'Mario Jardel' diye bağırarak vururduk. Bu başarılar, Almanya'da yaşayanlar için çok güzel duygulardı. Bizleri gururlandırıyordu. Yıllar sonra Almanya'da oynarken hangi takımı tuttuğumu sordular, ben de Galatasaraylı olduğumu söyledim." açıklamasında bulundu.
Galatasaray'da oynama hayalini gerçekleştirdiğini, sırada Arsenal forması giymek olduğunu vurgulayan Tolga, "Arsenal'de oynamak isterim. Çocukluğumdan beri bu bir hayal benim için. Galatasaray'da oynamak da bir hayaldi. Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim, diğeri de neden olmasın." şeklinde görüş belirtti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 11:51
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 8
Yorum
sdsadas1907 niye ki?sosa aynı başarıyı bir daha yakalayamayacak,yetenekli bir oyuncu değil sadece şansı yaver gitti.italyan savunmasına şans işlemez...
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 52
Yorum
gökhan fenerliler bu adamlari hakediyor cünkü arkalarinda duruyorlar sikeye bulastirdilar fenerin adini kirletiler ama arkalarindalar demeki hakediyorlar ali koc saddetin saran gibi adamlar varken böyle adamlarin arkasinda duruyorlar aziz yildirim istifa etseydi sanki fener sahipsiz kalacakmis gibi davranildi bakin ne oldu ona destek verenleri bile stadtan kovdu bos stada oynuyor fener cünkü hakediyor
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Toplam 1
Yorum
Ugur hakan 45dk oynadı
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