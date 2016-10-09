Gitmek istediği takımı açıkladı

Kulüp dergisine açıklamada bulunan Tolga, Galatasaray 'a transferinin çok hızlı geliştiğini vurgulayarak, "Çok çalışırsanız, iyi bir yere gelebilirsiniz. İyi bir yere gelirseniz, sizi transfer etmek isterler. Ben de Almanya'da oynarken teklif aldım ve çok da düşünmeden Galatasaray'a geldim. Şu anda işler iyi gidiyor ama gol ve asist de gelmeli. Benim için o zaman işler iyi gider. Fazlasının gelmesi lazım. Oyunumu süslemem lazım." ifadelerini kullandı.

Hollandalı teknik adam Jan Olde Riekerink'in kendisine güven verdiğini aktaran 24 yaşındaki futbolcunun, bu konudaki değerlendirmesi şöyle:

"Şu anda ön libero olarak görev yapıyorum. Takımı hızlıca çıkartmalıyım. Sahayı tamamen görmem lazım. Hoca bana güveniyor. Bence futbolcu için en önemlisi bu. Hoca güveniyorsa, futbolcu hata bile yapsa, yine de morali bozulmuyor. Biliyorsun ki hoca kenarda benim yapmak istediklerimi ve yapabileceklerimi biliyor. Eğer size güven duyulmazsa sadece bir kere denersiniz. Başarısız olursanız bir daha da denemezsiniz. Tüm özelliklerimi gösterebildiğimi düşünmüyorum. Umarım bana olan güvenle çok daha iyi işlere imza atacağım."

Tolga, ailece Galatasaraylı olduğunu ve sarı-kırmızılı takımın başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Ailece Galatasaraylıydık. 2000 yılında 8 yaşındaydım. UEFA Süper Kupa maçını hatırlıyorum. Mario Jardel'i çok seviyordum. Topa 'Mario Jardel' diye bağırarak vururduk. Bu başarılar, Almanya'da yaşayanlar için çok güzel duygulardı. Bizleri gururlandırıyordu. Yıllar sonra Almanya'da oynarken hangi takımı tuttuğumu sordular, ben de Galatasaraylı olduğumu söyledim." açıklamasında bulundu.

Galatasaray'da oynama hayalini gerçekleştirdiğini, sırada Arsenal forması giymek olduğunu vurgulayan Tolga, "Arsenal'de oynamak isterim. Çocukluğumdan beri bu bir hayal benim için. Galatasaray'da oynamak da bir hayaldi. Çocukken sokakta giydiğim Galatasaray formasını şimdi futbolcu olarak giyiyorum. Bir tanesini gerçekleştirdim, diğeri de neden olmasın." şeklinde görüş belirtti.