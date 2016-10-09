 Galatasaray lige konsantre oldu – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    lige konsantre oldu

    Galatasaray lige konsantre oldu

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Levski Sofya karşılaşmasının ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı takım koşuyla çalışmaya başladı. Ardından oyuncular salonda çalıştı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını bir günlük aranın ardından salı günü saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:09
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