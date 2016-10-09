Galatasaray lige konsantre oldu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçı hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Levski Sofya karşılaşmasının ardından rejenerasyon çalışması yapıldı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı takım koşuyla çalışmaya başladı. Ardından oyuncular salonda çalıştı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını bir günlük aranın ardından salı günü saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını bir günlük aranın ardından salı günü saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Salih’e Van Persie formülü
Toplam 2
Yorum
özerFB Toparlanirsa Dünya Yildizi olur. Toparlayamazsa 2 Lig Futbolcusu olur Hersey Kendi elinde Biz sana inaniyoruz Salih. Sende inan yeterki!!!
- ''Elinizin ayarı yok mu''
Toplam 3
Yorum
cm bizim futbolumuz böyle çok gol atınca üzülenler yüzünden gelişmiyor. 25 gol yiyorsan birşeyler yanlış demek bunu daha net gördüler acı bir dersle...
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 59
Yorum
Kontra Çalıntı kupalarla dolu bir müzenizin olması zoruna gitmiyor da bu mu gidiyor?
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