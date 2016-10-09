FİFA virüsü bulaştı
Hakan, Serdar ve Sigthorsson’un ardından Sneijder ve Eren de sakatlandı. Tendonundaki çekme nedeniyle Belarus maçını tamamlayamayan Hollandalı futbolcunun Fransa karşısında oynaması zor görünüyor. Eren de İsviçre maçı kadrosundan çıkarıldı.
Galatasaray, FIFA Dünya Kupası elemeleri için milli takımlara gönderdiği oyuncuların sakatlık haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak Belarus ile oynanan Dünya Kupası Eleme maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Wesley Sneijder ile birlikte, Galatasaray'ın FIFA virüsüne kurban verdiği oyuncu sayısı 4'e yükselmişti. Hollandalı oyuncu, tendonundaki çekme nedeniyle oyuna devam edemeyip, ikinci yarıda yerini Pröpper'e bırakmıştı.
Tedavisine başlanan oyuncunun bugünkü Fransa maçında forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sneijder'in sakatlığı sarı-kırmızılı ekibi sarsarken bir kötü haber de İsviçre'den geldi.
Macaristan maçının 72. dakikasında kas sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Eren Derdiyok'un Andorro maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Arka arkaya şok haberler alan Galatasaray, Sneijder ve Eren'den önce Hakan Balta, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u da milli takım sakatlıklarına kurban vermişti.
BİTMEYEN KABUS
Serdar Aziz, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynanan maçta 90 dakika süre almıştı. Ancak Serdar Aziz'in daha sonra maçı sakat sakat tamamladığı ortaya çıktı ve milli oyuncu ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon henüz Galatasaray ile resmi maça çıkamadı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kolbeinn Sigthorsson da İzlanda Milli Takımı'nın Ukrayna kafilesine dahil edilmiş ancak golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. İzlandalı oyuncu da bir operasyon geçirdi ve Serdar Aziz gibi henüz Galatasaray ile resmi karşılaşmaya çıkmadı.
Hakan Balta da sakatlar kervanına katılan son isimlerden oldu. Milli oyuncu, Ukrayna maçında 90 dakika sahada görev yaparken, dün sakatlığı nedeniyle İzlanda maçı öncesi kadroda çıkarıldı.
VİLHENA'YI ÇAĞIRDI
Wesley Sneijder'in durumunun netleşmemesi üzerine Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, sürpriz bir karar aldı. Blind, Fransa ile oynanacak kritik maç öncesi kadroya Feyenoord'dan Tonny Vilhena dahil etti.
Tedavisine başlanan oyuncunun bugünkü Fransa maçında forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sneijder'in sakatlığı sarı-kırmızılı ekibi sarsarken bir kötü haber de İsviçre'den geldi.
Macaristan maçının 72. dakikasında kas sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Eren Derdiyok'un Andorro maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Arka arkaya şok haberler alan Galatasaray, Sneijder ve Eren'den önce Hakan Balta, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u da milli takım sakatlıklarına kurban vermişti.
BİTMEYEN KABUS
Serdar Aziz, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynanan maçta 90 dakika süre almıştı. Ancak Serdar Aziz'in daha sonra maçı sakat sakat tamamladığı ortaya çıktı ve milli oyuncu ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon henüz Galatasaray ile resmi maça çıkamadı.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kolbeinn Sigthorsson da İzlanda Milli Takımı'nın Ukrayna kafilesine dahil edilmiş ancak golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. İzlandalı oyuncu da bir operasyon geçirdi ve Serdar Aziz gibi henüz Galatasaray ile resmi karşılaşmaya çıkmadı.
Hakan Balta da sakatlar kervanına katılan son isimlerden oldu. Milli oyuncu, Ukrayna maçında 90 dakika sahada görev yaparken, dün sakatlığı nedeniyle İzlanda maçı öncesi kadroda çıkarıldı.
VİLHENA'YI ÇAĞIRDI
Wesley Sneijder'in durumunun netleşmemesi üzerine Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, sürpriz bir karar aldı. Blind, Fransa ile oynanacak kritik maç öncesi kadroya Feyenoord'dan Tonny Vilhena dahil etti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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