 FİFA virüsü bulaştı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    FİFA virüsü bulaştı

    FİFA virüsü bulaştı

    Hakan, Serdar ve Sigthorsson’un ardından Sneijder ve Eren de sakatlandı. Tendonundaki çekme nedeniyle Belarus maçını tamamlayamayan Hollandalı futbolcunun Fransa karşısında oynaması zor görünüyor. Eren de İsviçre maçı kadrosundan çıkarıldı.

    , FIFA Dünya Kupası elemeleri için milli takımlara gönderdiği oyuncuların sakatlık haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak Belarus ile oynanan Dünya Kupası Eleme maçında sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Wesley Sneijder ile birlikte, Galatasaray'ın virüsüne kurban verdiği oyuncu sayısı 4'e yükselmişti. Hollandalı oyuncu, tendonundaki çekme nedeniyle oyuna devam edemeyip, ikinci yarıda yerini Pröpper'e bırakmıştı.

    Tedavisine başlanan oyuncunun bugünkü Fransa maçında forma giymesine ihtimal verilmiyor. Sneijder'in sakatlığı sarı-kırmızılı ekibi sarsarken bir kötü haber de İsviçre'den geldi.

    Macaristan maçının 72. dakikasında kas sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Eren Derdiyok'un Andorro maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Arka arkaya şok haberler alan Galatasaray, Sneijder ve Eren'den önce Hakan Balta, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson'u da milli takım sakatlıklarına kurban vermişti.

    BİTMEYEN KABUS
    Serdar Aziz, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynanan maçta 90 dakika süre almıştı. Ancak Serdar Aziz'in daha sonra maçı sakat sakat tamamladığı ortaya çıktı ve milli oyuncu ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon henüz Galatasaray ile resmi maça çıkamadı.

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Kolbeinn Sigthorsson da İzlanda Milli Takımı'nın Ukrayna kafilesine dahil edilmiş ancak golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle daha sonra kadrodan çıkarılmıştı. İzlandalı oyuncu da bir operasyon geçirdi ve Serdar Aziz gibi henüz Galatasaray ile resmi karşılaşmaya çıkmadı.

    Hakan Balta da sakatlar kervanına katılan son isimlerden oldu. Milli oyuncu, Ukrayna maçında 90 dakika sahada görev yaparken, dün sakatlığı nedeniyle İzlanda maçı öncesi kadroda çıkarıldı.

    VİLHENA'YI ÇAĞIRDI
    Wesley Sneijder'in durumunun netleşmemesi üzerine Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, sürpriz bir karar aldı. Blind, Fransa ile oynanacak kritik maç öncesi kadroya Feyenoord'dan Tonny Vilhena dahil etti.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    FİFA virüsü bulaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.