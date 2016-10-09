"En şanslı aday biziz"
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en şanslı aday olarak kendilerini gördüklerini söyledi.
Nazifoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ve yönetim kurulunun çok özverili davrandığını kaydederek, "Başkanımız, Florya'ya toplasan 4 ya da 5 kere gelmiştir. Bizi burada o kadar özgür bıraktı ki başarının gelme nedeni de çok sesliliğin olmamasıydı. Galatasaray'ın en önemli kalbini Alp Yalman, Mehmet Özbek ve bana emanet ettiler. Çok özverili bir davranış." diye görüş belirtti.
Tolga Ciğerci transferinde çok zorlandıklarına değinen Nazifoğlu, şunları aktardı:
"Şöyle bir benzetme yapayım; en az 3-4 kere öldü, suni teneffüsle çalıştırdık. Sonuçta biz burada yatırım yaptık. Genç oyuncular aldık. Bakın diğer takımlara ya genç oyuncuları kiralık aldılar ya da 30'un üzerindeki adamları alıyorlar. Genç oyuncu kolay kolay buraya gelmek istemiyor. Transferler yaparken elbette çok zorlandığımız zamanlar oldu ama Galatasaray isminin büyüklüğü bize her kapıyı açtı."
Bruma'nın çok özel bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Levent Nazifoğlu, "Bruma'nın uzun yıllar Galatasaray'da oynamasını istiyoruz ama şu an sözleşme uzatma gibi bir düşünce için erken. Henüz bu konuda hiçbir görüşme yapmadık. Bruma özel bir oyuncu, ne kadarlık teklif gelirse gelsin satmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:41
- Galatasaray Sofya'da kükredi
Toplam 7
Yorum
Hannover Riekerink`le emekli oluncaya kadar sözlesme yapilmali
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 54
Yorum
sebo ya ben bjk leyım ama nedır bu adamlar ya hep ortalıgı karıstırmak kos koca fenerı ne hale getirdiler eskiden fenerden herkes çekinirdi şimdi tiskiniyorlar fener düzlüğe çıkmak istiyorsa eğer bunları bir an önce bunları göndermeleri lazım ama adamlar işi biliyor karşılarına korkudan kimse çıkamıyor muhalefet yapamıyorlar işallah iş işten geçmeden dibe vurmadan bunları kapının önüne koyarlar ama zor dostlarım zor
- Hamit ayrılıyor
Toplam 9
Yorum
agresif Oynamadan para aldığı zaman sesi çıkmıyordu.Şimdi oynamayınca para alamıyor ve devamlı konuşuyor...
"En şanslı aday biziz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.