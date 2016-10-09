 "En şanslı aday biziz" – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    "En şanslı aday biziz"

    "En şanslı aday biziz"

    Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında en şanslı aday olarak kendilerini gördüklerini söyledi.

    Nazifoğlu, kulüp dergisinin ekim ayı sayısında yer alan röportajında, bu sene ligdeki rakiplerinin çok kuvvetli kadro kurduklarını belirterek, "Takımdaki düzeni bozmazsak şampiyonluk yarışında en şanslı olarak kendimizi görüyorum. Planladığımız gibi gidiyoruz. Bu sene Konya, Başakşehir ve Osmanlıspor da çok kuvvetli takımlar kurdu. Geçen seneye göre tecrübeleri de daha fazla. 'yi hiçbir zaman göz ardı edemezsiniz. Onların da kaliteli bir kadrosu var. 'ı erken favori gösterdiler. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek. Kış gelecek, yorgunluklar gelecek. İyi kadroları var ama söylendiği gibi işleri hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

    Nazifoğlu, Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in ve yönetim kurulunun çok özverili davrandığını kaydederek, "Başkanımız, Florya'ya toplasan 4 ya da 5 kere gelmiştir. Bizi burada o kadar özgür bıraktı ki başarının gelme nedeni de çok sesliliğin olmamasıydı. Galatasaray'ın en önemli kalbini , Mehmet Özbek ve bana emanet ettiler. Çok özverili bir davranış." diye görüş belirtti.

    Tolga Ciğerci transferinde çok zorlandıklarına değinen Nazifoğlu, şunları aktardı:

    "Şöyle bir benzetme yapayım; en az 3-4 kere öldü, suni teneffüsle çalıştırdık. Sonuçta biz burada yatırım yaptık. Genç oyuncular aldık. Bakın diğer takımlara ya genç oyuncuları kiralık aldılar ya da 30'un üzerindeki adamları alıyorlar. Genç oyuncu kolay kolay buraya gelmek istemiyor. Transferler yaparken elbette çok zorlandığımız zamanlar oldu ama Galatasaray isminin büyüklüğü bize her kapıyı açtı."

    Bruma'nın çok özel bir oyuncu olduğuna dikkati çeken Levent Nazifoğlu, "Bruma'nın uzun yıllar Galatasaray'da oynamasını istiyoruz ama şu an sözleşme uzatma gibi bir düşünce için erken. Henüz bu konuda hiçbir görüşme yapmadık. Bruma özel bir oyuncu, ne kadarlık teklif gelirse gelsin satmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 12:41
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