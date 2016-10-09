''Elinizin ayarı yok mu''
U14 takımı gol olup yağdı.
Son dönemde yıldız çıkarmakta zorlanan Galatasaray'ın altyapısı eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye çapında başlatılan çalışmanın ardından birbirinden yetenekli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, bunun karşılığını aldı. 'Altın jenerasyon' olarak değerlendiren ve kendilerinden çok şey beklenilen Galatasaray U14 takımı, Büyükçekmece Tepecikspor ile oynadığı karşılaşmada gol olup yağdı ve sahadan 25-0 galip ayrıldı. Futbol Gelişim Ligi'nde müthiş bir rekora imza attı.
ELİNİZİN AYARI YOK MU!
Geleceğin yıldızlarının bu başarısına sosyal medya da kayıtsız kalmadı. İşte Twitter'a düşen mesajlardan bazıları:
Rakip takım kalecisi kesin vardı di mi?
Olm elinizin ayarı yok mu sizin!. 3'lük mü attınız naptınız!
Resmen Parçaladuk Ya La...
Yeni nesil fena geliyor.
Galatasaray'ın U14 Takımı çıldırdı! 25 gol attık...
ELİNİZİN AYARI YOK MU!
Geleceğin yıldızlarının bu başarısına sosyal medya da kayıtsız kalmadı. İşte Twitter'a düşen mesajlardan bazıları:
Rakip takım kalecisi kesin vardı di mi?
Olm elinizin ayarı yok mu sizin!. 3'lük mü attınız naptınız!
Resmen Parçaladuk Ya La...
Yeni nesil fena geliyor.
Galatasaray'ın U14 Takımı çıldırdı! 25 gol attık...
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 38
Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
''Elinizin ayarı yok mu'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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