 ''Elinizin ayarı yok mu'' – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    ''Elinizin ayarı yok mu''

    ''Elinizin ayarı yok mu''

    U14 takımı gol olup yağdı.

    Son dönemde yıldız çıkarmakta zorlanan 'ın altyapısı eski günlerine dönmeye başladı. çapında başlatılan çalışmanın ardından birbirinden yetenekli isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı kulüp, bunun karşılığını aldı. 'Altın jenerasyon' olarak değerlendiren ve kendilerinden çok şey beklenilen Galatasaray U14 takımı, Büyükçekmece Tepecikspor ile oynadığı karşılaşmada gol olup yağdı ve sahadan 25-0 galip ayrıldı. Gelişim Ligi'nde müthiş bir rekora imza attı.

    ELİNİZİN AYARI YOK MU!
    Geleceğin yıldızlarının bu başarısına sosyal medya da kayıtsız kalmadı. İşte Twitter'a düşen mesajlardan bazıları:
    Rakip takım kalecisi kesin vardı di mi?
    Olm elinizin ayarı yok mu sizin!. 3'lük mü attınız naptınız!
    Resmen Parçaladuk Ya La...
    Yeni nesil fena geliyor.
    Galatasaray'ın U14 Takımı çıldırdı! 25 gol attık...
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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