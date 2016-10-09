 Avrupa’da yok ama namı var – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Avrupa’da yok ama namı var

    Avrupa’da yok ama namı var

    G.Saray, ’da 25.’liğe yerleşti; Avrupa’da yarışan ve F.Bahçe’yi geride bıraktı.

    , düzenli olarak yenilediği kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yaparken, listede ilk 30 takım arasında 'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 57 bin 720 puanla sıralamada 25'inci basamakta bulunuyor. Fenerbahçe 43 bin 720 puanla 39.luğa yerleşirken, Beşiktaş ise 30 bin 720 puanla 56. oldu. Listede Trabzonspor 72, İstanbul Başakşehir 160'ıncı, Avrupa Ligi'ndeki ekiplerimizden Osmanlıspor 165, Konyaspor da 199. olarak gösterildi. Real Madrid'in 148 bin 56 puanla ilk basamakta bulunduğu listede oluşan kulüpler sıralaması şöyle:

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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