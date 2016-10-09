Avrupa’da yok ama namı var
G.Saray, UEFA’da 25.’liğe yerleşti; Avrupa’da yarışan Beşiktaş ve F.Bahçe’yi geride bıraktı.
UEFA, düzenli olarak yenilediği kulüpler sıralamasında yeni güncelleme yaparken, listede ilk 30 takım arasında Türkiye'den sadece Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, 57 bin 720 puanla sıralamada 25'inci basamakta bulunuyor. Fenerbahçe 43 bin 720 puanla 39.luğa yerleşirken, Beşiktaş ise 30 bin 720 puanla 56. oldu. Listede Trabzonspor 72, İstanbul Başakşehir 160'ıncı, Avrupa Ligi'ndeki ekiplerimizden Osmanlıspor 165, Konyaspor da 199. olarak gösterildi. Real Madrid'in 148 bin 56 puanla ilk basamakta bulunduğu listede oluşan kulüpler sıralaması şöyle:
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 6
Yorum
bimuska yazında Milli takımımızın sahadan namağlup ayrılması için bizim köyden şapkalı Bilal hoca devreye girdi rakibin bütün atak bağlarını çözdüm dedi.
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
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Yorum
misafir Alt tarafı spor yapılıyor, bir kupa için niçin ölünsün ki? Hayatın bu kadar değersiz mi, yoksa aradan geçmiş kaç sene taraftara mı oynuyorsun?
- Şenol Güneş’ten kadro sürprizi
Toplam 12
Yorum
cem bence sol kanat ta ilerı ikilide oynamalı çök gol atar
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