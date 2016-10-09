"14 yaşında tarihe geçti"
İsviçre'deki Le Matin Gazetesi Galatasaray'ın hazırlık maçında forma giyen Mustafa Kapı için övgüler yağdırdı.
Galatasaray ile Bulgaristan 1. Lig lideri Levski Sofya dün hazırlık maçında karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, mücadelenin 89'uncu dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna 14 yaşındaki oyuncu Mustafa Kapı'yı dahil etti. İsviçre basını oynanan hazırlık maçında forma bulan Mustafa Kapı için, "Galatasaray'ın tarihinde ilk defa 14 yaşındaki bir çocuk futbolcunun A Takımda yer almasıyla tarihe geçti" dedi.
Le Matin Gazetesi, '14 yaşında A Takım Forması Giyen Genç' başlıklı haberinde şöyle yazdı: "Dün Galatasaray'ın Bulgaristan'da Levski Sofya ile oynadığı ve 2 - 0 kazandığı özel maçta maçın 89'uncu dakikasında oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray'ın tarihinde ilk defa 14 yaşındaki bir çocuk futbolcunun A Takımda yer almasıyla tarihe geçti. Uzatma dakikalarıyla sahada 7 dakika kalan genç futbolcu maçtan sonra teknik direktörüne koşarak kendisine teşekkür etti."
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:35
- Salih’e Van Persie formülü
Toplam 2
Yorum
özerFB Toparlanirsa Dünya Yildizi olur. Toparlayamazsa 2 Lig Futbolcusu olur Hersey Kendi elinde Biz sana inaniyoruz Salih. Sende inan yeterki!!!
- ''Elinizin ayarı yok mu''
Toplam 3
Yorum
cm bizim futbolumuz böyle çok gol atınca üzülenler yüzünden gelişmiyor. 25 gol yiyorsan birşeyler yanlış demek bunu daha net gördüler acı bir dersle...
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 59
Yorum
Kontra Çalıntı kupalarla dolu bir müzenizin olması zoruna gitmiyor da bu mu gidiyor?
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