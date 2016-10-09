"14 yaşında tarihe geçti"

Galatasaray ile Bulgaristan 1. Lig lideri Levski Sofya dün hazırlık maçında karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, mücadelenin 89'uncu dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna 14 yaşındaki oyuncu Mustafa Kapı'yı dahil etti. İsviçre basını oynanan hazırlık maçında forma bulan Mustafa Kapı için, "Galatasaray'ın tarihinde ilk defa 14 yaşındaki bir çocuk futbolcunun A Takımda yer almasıyla tarihe geçti" dedi.

Le Matin Gazetesi, '14 yaşında A Takım Forması Giyen Genç' başlıklı haberinde şöyle yazdı: "Dün Galatasaray'ın Bulgaristan'da Levski Sofya ile oynadığı ve 2 - 0 kazandığı özel maçta maçın 89'uncu dakikasında oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray'ın tarihinde ilk defa 14 yaşındaki bir çocuk futbolcunun A Takımda yer almasıyla tarihe geçti. Uzatma dakikalarıyla sahada 7 dakika kalan genç futbolcu maçtan sonra teknik direktörüne koşarak kendisine teşekkür etti."