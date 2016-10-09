 "14 yaşında tarihe geçti" – Fotomaç – 09 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ekim 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    "14 yaşında tarihe geçti"

    "14 yaşında tarihe geçti"

    İsviçre'deki Le Matin Gazetesi 'ın hazırlık maçında forma giyen Mustafa Kapı için övgüler yağdırdı.

    ile Bulgaristan lideri Levski Sofya dün hazırlık maçında karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, mücadelenin 89'uncu dakikasında Sinan Gümüş'ün yerine oyuna 14 yaşındaki oyuncu Mustafa Kapı'yı dahil etti. İsviçre basını oynanan hazırlık maçında forma bulan Mustafa Kapı için, "Galatasaray'ın tarihinde ilk defa 14 yaşındaki bir çocuk futbolcunun A Takımda yer almasıyla tarihe geçti" dedi.

    Le Matin Gazetesi, '14 yaşında A Takım Forması Giyen Genç' başlıklı haberinde şöyle yazdı: "Dün Galatasaray'ın Bulgaristan'da Levski Sofya ile oynadığı ve 2 - 0 kazandığı özel maçta maçın 89'uncu dakikasında oyuna giren 14 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray'ın tarihinde ilk defa 14 yaşındaki bir çocuk futbolcunun A Takımda yer almasıyla tarihe geçti. Uzatma dakikalarıyla sahada 7 dakika kalan genç futbolcu maçtan sonra teknik direktörüne koşarak kendisine teşekkür etti."

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 14:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "14 yaşında tarihe geçti" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.