Morata’nın abisi TT Arena’da
Galatasaray, Twitter'ın önemli isimlerini ağırladı. Twitter'ın medya müdürü Mark Little ile Güney Avrupa spor sorumlusu Kike Levy, Türk Telekom Arena'yı gezdi. Kike Levy, Real Madrid'de forma giyen Alvaro Morata'nın kardeşi olduğunu açıkladı. Kike Levy'nin Instagram'a yüklediği Galatasaray formalı fotoğrafı yoğun ilgi görürken, Alvaro Morata da fotoğrafı beğendi.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 20:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan flaş karar
Toplam 2
Yorum
GSLi1905 Yazık olmuş. Allah aşkına yazık bu kadınlar futbolun gideri ne kadardı çok merak ettim!
- Uğur formayı geri istiyor
Toplam 1
Yorum
aga Uğur Mustafa Yumlu ve Zeki gibi bir adamlar varken sen formaya hep kavuşursun, çalışmana gerek yok.Bankoooo....
- "Türkiye savaşarak beraberliği kurtardı"
Toplam 2
Yorum
....... KARTALLO : SEN SAHİ Mİ SÖYLÜYORSUN. KİH KİH.
Morata’nın abisi TT Arena’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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