 Morata’nın abisi TT Arena’da – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Morata’nın abisi TT Arena’da

    Morata’nın abisi TT Arena’da
    , Twitter'ın önemli isimlerini ağırladı. Twitter'ın medya müdürü Mark Little ile Güney Avrupa sorumlusu Kike Levy, 'yı gezdi. Kike Levy, 'de forma giyen Alvaro Morata'nın kardeşi olduğunu açıkladı. Kike Levy'nin Instagram'a yüklediği Galatasaray formalı fotoğrafı yoğun ilgi görürken, Alvaro Morata da fotoğrafı beğendi.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:47
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