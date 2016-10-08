İşte kadrodaki isimler
Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile dostluk maçında mücadele edecek olan Galatasaray, Sofya şehrine ulaştı.
"Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Kerem Çalışkan, Mustafa Kapı, Soner Gönül, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Lionel Carole, Salih Dursun, Semih Kaya, Ozan Kabak, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever."
Galatasaray, TSİ 19.00'da oynayacağı Levski Sofya karşılaşmasından sonra saat 23.30 uçağıyla İstanbul'a dönecek.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 14:04
- Fenerium’un önünde 4 yıldız göndermesi
Toplam 13
Yorum
han senin getirdigini bilmiyor giyiyor formayi iste napsin
- "Sözümün arkasındayım"
Toplam 1
Yorum
Aslan INSALLAH BORC BATAGINDAN KURTULACAGIZ,YANLIZ GECEN GÜN BASINA SIZAN 30-35 YASLARINDAKI SAMPIYONLAR LIGI TRANSFER DOSYASI HANGI AKLA HIZMET OLACAK
- G.Saray maden buldu
Toplam 13
Yorum
han adamlar gidip bakmayacak, gidilmis bakilmis begenilmis secilmis oyuncular arasindan ilk izleyen ilk begenen ve ilk alma hakkina sahip olan durumunda anlasma yapiyorlar kapiss ?
İşte kadrodaki isimler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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