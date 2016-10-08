 İşte kadrodaki isimler – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    İşte kadrodaki isimler

    İşte kadrodaki isimler

    Milli maçlar nedeniyle Süper Lig’e verilen arada Bulgaristan temsilcisi Levski Sofya ile dostluk maçında mücadele edecek olan , Sofya şehrine ulaştı.

    Sarı-kırmızılılar, milli maçlarda nedeniyle verilen arada Bulgar ekibi Levski Sofya ile oynayacakları maç için Sofya'ya ulaştı. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından belirlenen 'ın maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

    "Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Lukas Podolski, Martin Linnes, Kerem Çalışkan, Mustafa Kapı, Soner Gönül, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Lionel Carole, Salih Dursun, Semih Kaya, Ozan Kabak, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu, Eray İşcan, Gökay Güney, Birhan Vatansever."

    Galatasaray, TSİ 19.00'da oynayacağı Levski Sofya karşılaşmasından sonra saat 23.30 uçağıyla İstanbul'a dönecek.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:04
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