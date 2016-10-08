 Genç Aslanlar coştu! – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    Genç Aslanlar coştu!

    Genç Aslanlar coştu!

    'ın genç yıldızları, rakip filelere tam 25 gol attı.

    U14 Ligi 1. Bölge A Grubu'nda U14 takımı lig sonuncusu Büyükçekmece Tepecikspor'u 25-0 mağlup etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve 35'er dakikadan 70 dakika oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini Ferhat Durmuş (7), Mustafa Yılmaz (3), Umut Can Karagöz (3), Bartuğ Elmaz (2), Taha Aydınlı (2), Özgür Baran Aksaka (2), Ensar Sarı, Feytullah Gürlük, Samet Halvaci, Selman Faruk Dibek, Veysel Can'dan geldi. Diğer golü ise Büyükçekmeceli oyuncu kendi kalesine attı.

    3. haftayı maç yapmadan geçen Tuğberk Tanrıvermiş'in öğrencileri 5 hafta sonunda 4 maçta 12 puan topladı.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:55
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