Genç Aslanlar coştu!
Galatasaray'ın genç yıldızları, rakip filelere tam 25 gol attı.
U14 Ligi 1. Bölge A Grubu'nda Galatasaray U14 Futbol takımı lig sonuncusu Büyükçekmece Tepecikspor'u 25-0 mağlup etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve 35'er dakikadan 70 dakika oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini Ferhat Durmuş (7), Mustafa Yılmaz (3), Umut Can Karagöz (3), Bartuğ Elmaz (2), Taha Aydınlı (2), Özgür Baran Aksaka (2), Ensar Sarı, Feytullah Gürlük, Samet Halvaci, Selman Faruk Dibek, Veysel Can'dan geldi. Diğer golü ise Büyükçekmeceli oyuncu kendi kalesine attı.
3. haftayı maç yapmadan geçen Tuğberk Tanrıvermiş'in öğrencileri 5 hafta sonunda 4 maçta 12 puan topladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan ve 35'er dakikadan 70 dakika oynanan maçta sarı-kırmızılı takımın gollerini Ferhat Durmuş (7), Mustafa Yılmaz (3), Umut Can Karagöz (3), Bartuğ Elmaz (2), Taha Aydınlı (2), Özgür Baran Aksaka (2), Ensar Sarı, Feytullah Gürlük, Samet Halvaci, Selman Faruk Dibek, Veysel Can'dan geldi. Diğer golü ise Büyükçekmeceli oyuncu kendi kalesine attı.
3. haftayı maç yapmadan geçen Tuğberk Tanrıvermiş'in öğrencileri 5 hafta sonunda 4 maçta 12 puan topladı.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray maden buldu
Toplam 17
Yorum
emo nesi komik?
- İşte kadrodaki isimler
Toplam 2
Yorum
Hawk K. Harikasın Riekerink Bey ! Gençleri tek tek takıma kazandırıyor ve diğer altyapı oyuncularını da cesaretlendiriyor .
- "Türkiye maçı zor olacak"
Toplam 3
Yorum
GSLi1905 Valla şu barda buluşma geleneği cidden müthiş bir şeymiş. Nerde bizde öyle gelenekler?
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