Galatasaray Sofya'da kükredi

Jan Olde Riekerink'in Spor Toto Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan öğrencilerine görev verdiği mücadelede temsilcimizin gollerini 11. dakikada Josue ve 68. dakikada da Hamit Altıntop kaydetti.



2002 DOĞUMLU MUSTAFA KAPI TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada 14 yaşındaki Mustafa Kapı da 89. dakika oyuna girdi ve karşılaşmada süre aldı. Mustafa Kapı, Galatasaray formasıyla A takım maçına çıkan en genç futbolcu oldu.







11 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Galatasaray'da Riekerink'in A takım kadrosuna dahil ettiği Mustafa Kapı adından söz ettirirken 14 yaşındaki futbolcunun Denizlispor'dan transfer edildiği öğrenildi. Henüz 11 yaşındayken Galatasaray'a geçen Mustafa, 3 sezondur akademi takımlarında forma giyiyor. U14 ile başlayan macerasının ardından iki yıl içerisinde A takıma kadar yükselmenin onuruna ulaştı. 14 kez U14 ve U15 milli takımlarında forma giyen ve orta sahada iki yönlü oynayabilen genç oyuncunun, G.Saray'ın geleceğine de kendine yer açması bekleniyor.



"BU FORMANIN HAKKINI VERMEYE ÇALIŞACAĞIM"

GALATASARAY Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink'in Levski Sofya'yı 2-0 mağlup ettikleri maçta forma şansı verdiği 14 yaşındaki Mustafa Kapı, "Bu formanın hakkını vermeye çalışacağım" dedi. İlk kez Galatasaray A takımıyla sahaya çıkan 14 yaşındaki Mustafa Kapı, karşılaşma sonrası GSTV'ye yaptığı açıklamada, "Bugün benim için özel bir gün. Jan, Ayhan ve Orhan hocama bu gururu yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Şu anda bile çok heyecanlıyım. Bu formanın hakkını vermeye çalışacağım" diye konuştu.



Teknik direktör Riekerink de Mustafa Kapı'nın iyi bir oyuncu olduğunu bildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Milli takım aralarında genç arkadaşlarımıza ve yeteneklerimize şans vereceğimizi söylemiştim. Biz de bu aradan faydalanıyoruz. Altyapıya geldiğimden beri Mustafa Kapı'nın ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyordum. Amacımız ve görevimiz altyapı oyuncularımızı parlatmak ve değerlendirmek. Daha çok yeteneğimiz var. Onları da değerlendirmemiz gerekiyor."



Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu da genç futbolcu ile ilgili, "Son dakikalarda Mustafa Kapı'nın oynadığını da görmek güzeldi. Allah yolunu açık etsin çocuğumuzun" ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolcu Sinan Gümüş de, "Mustafa Kapı'nın bugün sahada olması önemliydi. Böyle devam ederse çok başarılı olabilir. Bu oyuncular arasında ben de 'ağabey' oldum" diye konuştu.