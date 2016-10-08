Eren ve Sneijder'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaraylı futboculardan İsviçreli Eren Derdiyok ve Hollandalı Wesley Sneijder, milli maçlarda sakatlık geçirdi.

İsviçre Futbol Federasyonunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre'nin deplasmanda Macaristan'ı 3-2 yendiği maçta sakatlanan Eren Derdiyok'un kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Kas problemi yaşayan 28 yaşındaki Eren Derdiyok'un sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hollanda Teknik Direktörü Danny Blind ise elemelerde Hollanda'nın Belarus'u 4-1 yendiği grup maçının ilk yarısında sakatlanan Wesley Sneijder'in, pazartesi günü yapacakları Fransa maçında oynama ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Blind, 32 yaşındaki Galatasaraylı oyuncunun Fransa karşısında oynamama ihtimalini düşünerek kadroya Feyenoord'da forma giyen 21 yaşındaki Tonny Vilhena'yı davet ettiğini açıkladı.

Eren Derdiyok, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı 6 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Sneijder ise ligde çıktığı 6 maçta 3 asiste imza atmıştı.