 Parçalı revaçta – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Parçalı revaçta

    Parçalı revaçta
    bu sezon parçalı, beyaz ve mor üç forma satışa sunarken, bu formalar içinde taraftarın en çok ilgiyi açık ara parçalı formaya gösterdiği öğrenildi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:04
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