''Lige damga vuracak''

Rıza Çalımbay, eski öğrencisi Eren Derdiyok'un lige damga vuracağını söyledi. Tecrübeli hoca, "Ben Eren'in gol kralı olacağını düşünüyorum. Eren şu anda yüzde 60'ta oynuyor. Galatasaray'a tam olarak alışınca gerçekten durdurulamaz bir oyuncu olacak" diye konuştu.