G.Saray'dan flaş karar

İstanbul Ligi'nde şampiyon olan Sarı-Kırmızılılarda karar futbolcu velilerine tebliğ edildi. Dört senedir faal olan ve yetiştirdiği oyuncular ile altyapıda önemli bir yere yere gelen Galatasaray Kadın Futbol takımı kapandı. Kararın geçen hafta sonu futbolcu velilerine tebliğ edildiği öğrenildi.



Galatasaray kendi yetiştirdiği sporcularıyla İstanbul Minik Kızlar Ligi'nde şampiyon olmuş, Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda yarı final oynamış, bu yıl da Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda ikinci tura çıkmıştı. Sarı-Kırmızılıların U17 Milli Takımı'nda da futbolcusu bulunuyor.



