G.Saray'da hazırlıklar sürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi.

Sonraki bölümde üç ayrı takıma ayrılan sarı-kırmızılı oyuncuların, top tutma ve geçiş varyasyonları üzerine yoğunlaşan bir çalışmanın ardından son bölümde çift kale maç oynadığı bildirildi.

Galatasaray, Levski Sofya ile yarın oynayacağı hazırlık maçı için saat 11.00'de uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek.

Galatasaray ile Levski Sofya arasındaki karşılaşma yarın Georgi Asparuhov Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.