G.Saray'da hazırlıklar sürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı belirtildi.
Sonraki bölümde üç ayrı takıma ayrılan sarı-kırmızılı oyuncuların, top tutma ve geçiş varyasyonları üzerine yoğunlaşan bir çalışmanın ardından son bölümde çift kale maç oynadığı bildirildi.
Galatasaray, Levski Sofya ile yarın oynayacağı hazırlık maçı için saat 11.00'de uçakla Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek.
Galatasaray ile Levski Sofya arasındaki karşılaşma yarın Georgi Asparuhov Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 18:41
- Ozan’dan üçüncü gol
Toplam 3
Yorum
fb ben de fenerliyim ama milli takımda fb gs muhabbeti yapılmaz hepsi bizim oyuncularımız. ozan da cenk de tolga da .
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 4
Yorum
MERT Şut çalışmalı, kafa vuruşu çalışmalı. Ayrıca tüm pasları kendi çevresinde ve hücuma sırtını dönerek ayak içi ile alma olayını bırakmalı.
- Kadroya neşter vuruluyor
Toplam 1
Yorum
Cordiplomat Mehmet Ekiciye niye fatura kesiliyor.Yanında oynayan diğer oyuncular çokmu iyi.Mehmeti aktif hale getirecek hocadır.Yanında kantta ve önünde oynayanların pasif olamsı onuda aynı duruma getiriyor.
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