G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak
Galatasaray Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen arada, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımı ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray takımı, Georgi Asparuhov Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka için yarın günübirlik Bulgaristan'a gidecek.
Milli takım kadrolarında yer alan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Bruma ve Aurelien Chedjou'nun yokluğunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 21 yaş altı takımından bazı oyuncuları da Bulgaristan'a götürmesi bekleniyor.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 10:09
- Ozan’dan üçüncü gol
Toplam 1
Yorum
gkhgny1907 ozan tufan çıkana kadar sahanın en iyisiydi.bir iki pozisyonda top kaptırdı fakat telafi etti çok iyi bir gol attı.ne varsa fenerlilerde var
- Balta’ya kement
Toplam 3
Yorum
korkut forvete yedek te olsa batuhan kardeniz lazım yada uzun boylu bi forvet
- Komando Fener
Toplam 1
Yorum
fb li şampiyonluk için çok çalışmaları lazım rvp harika oynamadan imkansız
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