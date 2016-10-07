G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü Gençlerbirliği ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle verilen arayı boş geçmeyerek Levski Sofya takımının konuğu olacak.

Galatasaray takımı, Georgi Asparuhov Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka için yarın günübirlik Bulgaristan'a gidecek.

Milli takım kadrolarında yer alan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Bruma ve Aurelien Chedjou'nun yokluğunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 21 yaş altı takımından bazı oyuncuları da Bulgaristan'a götürmesi bekleniyor.