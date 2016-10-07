 G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak

    G.Saray, Levski Sofya'ya konuk olacak

    Takımı, 2018 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle lige verilen arada, yarın Bulgaristan'ın Levski Sofya takımı ile deplasmanda hazırlık maçı oynayacak.

    Toto Süper Lig'in 7. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, milli maçlar nedeniyle verilen arayı boş geçmeyerek Levski Sofya takımının konuğu olacak.

    takımı, Georgi Asparuhov Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabaka için yarın günübirlik Bulgaristan'a gidecek.

    Milli takım kadrolarında yer alan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Bruma ve Aurelien Chedjou'nun yokluğunda teknik direktör Jan Olde Riekerink'in 21 yaş altı takımından bazı oyuncuları da Bulgaristan'a götürmesi bekleniyor.

    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 10:09
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