Daha çok forvet daha çok gol
Riekerink milli maç dönüşünde oyuncularından kanatları daha fazla kullanmalarını isteyecek. Eren'i daha fazla kullanmak isteyen Hollandalı hoca ayrıca Podolski'yi de Eren'le birlikte kullanarak iki golcünün birbirlerine daha fazla pozisyon yaratmalarını sağlayacak.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 20:56
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