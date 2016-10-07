Daha çok forvet daha çok gol

Riekerink milli maç dönüşünde oyuncularından kanatları daha fazla kullanmalarını isteyecek. Eren'i daha fazla kullanmak isteyen Hollandalı hoca ayrıca Podolski'yi de Eren'le birlikte kullanarak iki golcünün birbirlerine daha fazla pozisyon yaratmalarını sağlayacak.