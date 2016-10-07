 Daha çok forvet daha çok gol – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Daha çok forvet daha çok gol

    Daha çok forvet daha çok gol
    Riekerink milli maç dönüşünde oyuncularından kanatları daha fazla kullanmalarını isteyecek. Eren'i daha fazla kullanmak isteyen Hollandalı hoca ayrıca Podolski'yi de Eren'le birlikte kullanarak iki golcünün birbirlerine daha fazla pozisyon yaratmalarını sağlayacak.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 20:56
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