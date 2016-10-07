Bruma modası
Yıldız oyuncu, her geçen gün sarı-kırmızılı taraftarları büyülemeye devam ederken ABD’li Bleacherreport sitesi; Tottenham, Arsenal, Man.United’ın Bruma’yı takip ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu İspanya'da kiralık geçirdikten sonra sarıkırmızılı takıma sezon başı kampı ile birlikte muhteşem bir geri dönüş yapan Bruma futbolu ve kişiliği ile taraftarların adeta sevgilisi olmayı başardı. Attığı şık goller, paslar, hızlı depaları ve futbolu ile herkesi mest eden Portekizli futbolcu, 6 haftalık periyotta 2 gol ve 3 asist üreterek Neymar, Eden Hazard ve Arjen Robben gibi dünya yıldızlarını geride bıraktı.
Portekizli yıldız ayrıca Avrupa'nın 5 önemli liginin en iyi çalım atan oyuncuları arasına girmeyi de başardı. Bu yüksek performans Bruma'nın forma satışlarının da patlamasını sağladı. En çok forması satılanlar arasında yer alan Fernando Muslera'yı sollayan başarılı futbolcunun, Sneijder ile yarıştığı ifade edildi.
VİDEO HABER HAZIRLANDI
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Bruma için Avrupa kulüplerinin de takibi sürerken; oyuncunun ünü yeni dünyaya ulaştı. Amerika'da yayın yapan Bleacherreport sitesinde Bruma için özel olarak hazırlanan video habere göre Tottenham, Arsenal ve Manchester United'ın, scoutlar aracılığıyla Bruma'nın performansını yakından takip ettiği ifade edildi. Portekizli genç yeteneğin gelişimini takip eden İngilizlerin, beklenen etkiyi göstermesi durumunda G.Saray'a teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.
17 MİLYON EURO VERDİLER
Kırdemir, Bruma'yı sezon başında İngilizlerin istediğini açıkladı. Bruma'nın Galatasaray'a transferinde önemli bir görev üstlenen Marco Kırdemir, Portekizli futbolcunun piyasa değerinin 20-25 milyon euro civarında olduğunu ifade etti. Bruma'nın sezon başında İngiltere'den teklif aldığını kaydeden Kırdemir, "Sezon öncesinde, son dakika anlaşmazlıklar olmasaydı İngiltere'deydi. 17 milyon euro + bonus veren bir kulüp vardı. Toplamda 20 milyon euro karşılığında satışı olabilirdi" dedi.
?YETKİ VERSİNLER YETER
Real Sociedad'ın Bruma'yı almadığı için çok pişman olduğunu belirten Marco Kırdemir, "Bruma'ya devre arası için Bundesliga'dan teklif var. Galatasaray yetki verirse bu transferin gerçekleşmesini sağlayabilirim" diye konuştu
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Bruma'yla ilgili transfer iddiaları yönetimi de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2018'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki yıldıza yeni bir kontrat önerecek. Sarı-kırmızılı ekip dün "Bruma, Galatasaray ile sözleşme yenilemek istemiyor" şeklindeki haberleri yalanlarken görüşmelerin önümüzdeki günlerle başlayacağı ifade edildi.
Savaş ÇORLU
Portekizli yıldız ayrıca Avrupa'nın 5 önemli liginin en iyi çalım atan oyuncuları arasına girmeyi de başardı. Bu yüksek performans Bruma'nın forma satışlarının da patlamasını sağladı. En çok forması satılanlar arasında yer alan Fernando Muslera'yı sollayan başarılı futbolcunun, Sneijder ile yarıştığı ifade edildi.
VİDEO HABER HAZIRLANDI
Sezona müthiş bir başlangıç yapan Bruma için Avrupa kulüplerinin de takibi sürerken; oyuncunun ünü yeni dünyaya ulaştı. Amerika'da yayın yapan Bleacherreport sitesinde Bruma için özel olarak hazırlanan video habere göre Tottenham, Arsenal ve Manchester United'ın, scoutlar aracılığıyla Bruma'nın performansını yakından takip ettiği ifade edildi. Portekizli genç yeteneğin gelişimini takip eden İngilizlerin, beklenen etkiyi göstermesi durumunda G.Saray'a teklifte bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.
17 MİLYON EURO VERDİLER
Kırdemir, Bruma'yı sezon başında İngilizlerin istediğini açıkladı. Bruma'nın Galatasaray'a transferinde önemli bir görev üstlenen Marco Kırdemir, Portekizli futbolcunun piyasa değerinin 20-25 milyon euro civarında olduğunu ifade etti. Bruma'nın sezon başında İngiltere'den teklif aldığını kaydeden Kırdemir, "Sezon öncesinde, son dakika anlaşmazlıklar olmasaydı İngiltere'deydi. 17 milyon euro + bonus veren bir kulüp vardı. Toplamda 20 milyon euro karşılığında satışı olabilirdi" dedi.
?YETKİ VERSİNLER YETER
Real Sociedad'ın Bruma'yı almadığı için çok pişman olduğunu belirten Marco Kırdemir, "Bruma'ya devre arası için Bundesliga'dan teklif var. Galatasaray yetki verirse bu transferin gerçekleşmesini sağlayabilirim" diye konuştu
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Bruma'yla ilgili transfer iddiaları yönetimi de harekete geçirdi. Sarı-kırmızılı ekip, 2018'e kadar sözleşmesi olan 21 yaşındaki yıldıza yeni bir kontrat önerecek. Sarı-kırmızılı ekip dün "Bruma, Galatasaray ile sözleşme yenilemek istemiyor" şeklindeki haberleri yalanlarken görüşmelerin önümüzdeki günlerle başlayacağı ifade edildi.
Savaş ÇORLU
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:03
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