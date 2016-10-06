 Tolga Melo’yu sildi – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Tolga Melo’yu sildi

    Tolga Melo’yu sildi

    Transfer döneminde ‘Felipe Melo dönsün’ diyen Galatasaraylılar, şimdi hayranlıkla Tolga Ciğerci’yi izliyor. 24’lük futbolcu istatistikleriyle orta sahadaki partneri Selçuk’u da solladı.

    'da sezon başı Felipe Melo'nun Florya'ya döneceği haberleri sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Cimbomlular, Brezilyalı efsane ismi beklerken Tolga Ciğerci transfer edilince "Bu da kim?" deniyordu. İşte o Tolga, kısa sürede Galatasaraylıların vazgeçilmezi oldu. Geçen yılki 'kırılgan' orta sahaya ulaşılmaz koşu mesafeleriyle 'derman' olan Tolga beklenilen direnci sağlayınca takımın Sneijder, Podolski, Eren, Yasin ve Bruma gibi hücumcularının da performansı arttı. Cimbom geçen sezon topa sahip olsa da oyunu kontrol etmede sıkıntı yaşarken, 24 yaşındaki futbolcunun transferiyle birlikte bu durum da değişti. Aslan yüzde 70'leri bulan topa sahip olma ortalaması ile oynuyor ve meşin yuvarlağı çok daha verimli kullanıyor. Çünkü Tolga yüzde 90 isabetle pas atıyor. Ciğerci kısa sürede ulaştığı bu rakamlar ve yürekten oyunuyla tribünlerin sevgilisi Melo'yu unutturdu bile.

    TEK SIKINTI SARILAR
    Tolga Ciğerci takımın pas alışverişini sağlaması, top kesmesi, koşu mesafesi gibi birçok alanda rakiplerini sollarken yaşadığı en büyük sıkıntı sarı kartlar oldu. Toto Süper Lig'de geride kalan 6 haftada 3 sarı kart gören Tolga ceza sıınırına geldi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink de 24 yaşındaki oyuncusuna bu konuda uyarılarda bulundu. Hollandalı teknik adam, Tolga'dan gol yeme tehlikesi bulunmayan, kaleden uzak bölgelerde ikili mücadelelerde daha dikkatli olmasını istedi.






    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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