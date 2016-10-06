Terim’e yetişti

Sol bekten, stopere geçen ve istikrarlı yapısıyla takdir kazanan Hakan Balta, Ukrayna ve İzlanda maçlarında 51. kez milli formayı giyecek. İlk kez 12 Nisan 2006'da Azerbaycan'a karşı milli formayı giyen Hakan böylece Fatih Terim ile Ay-Yıldızlı formayı giyme sayısını eşitleyecek.