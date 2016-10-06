Tarihi kongre
KALAMIŞ'TA BİLGİ VERECEK
Başkan Dursun Özbek, 22 Ekim'de yapılacak olan genel kurul öncesi üyeleri ikna etmek için çalışmalara başladı. Kulübün içinde bulunduğu durumu ve anlaşmanın detaylarını anlatan Özbek ilk toplantısını Taçspor Tesisleri'nde yaptı. Başkan, 19 Ekim'de Kalamış Tesisleri'nde yemekli bir toplantı düzenleyecek
YETKİ ÇIKMAZSA KRİZ KAPIDA
Galatasaray, 22 Ekim'de belki de en kritik toplantılarından birisini yapacak. Tüm planlarını Riva ve Florya projelerinde gelecek maddi kaynağa göre yapan başkan Dursun Özbek'in, olağanüstü yetki kongresinde beklediği desteği görememesi halinde Ünal Aysal gibi yönetimde çekilebileceği iddia edildi.
MUHALEFET ÇALIŞIYOR
Riva ve Florya projeleriyle ilgili yönetim kulis çalışmalarını sürdürürken muhalefet de boş durmuyor. Duygun Yarsuvat, Adnan Öztürk ve Ahmet Özdoğan gibi isimlerin projeyle ilgili olumsuzlukları ortaya koymak adına hazırlık yaptıkları öğrenildi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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