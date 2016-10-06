 Tarihi kongre – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Tarihi kongre

    Tarihi kongre
    Her fırsatta bankalara her yıl 120 milyon lira (35 milyon euro) faiz ödediklerini ifade eden Başkan Özbek, Riva ve Florya projeleriyle ilgili olarak Ali Sami Yen'den sonra kulübün en büyük projesi ve en önemli kararı olacağını dile getirmişti.

    KALAMIŞ'TA BİLGİ VERECEK
    Başkan Dursun Özbek, 22 Ekim'de yapılacak olan genel kurul öncesi üyeleri ikna etmek için çalışmalara başladı. Kulübün içinde bulunduğu durumu ve anlaşmanın detaylarını anlatan Özbek ilk toplantısını Taçspor Tesisleri'nde yaptı. Başkan, 19 Ekim'de Kalamış Tesisleri'nde yemekli bir toplantı düzenleyecek

    YETKİ ÇIKMAZSA KRİZ KAPIDA
    , 22 Ekim'de belki de en kritik toplantılarından birisini yapacak. Tüm planlarını Riva ve Florya projelerinde gelecek maddi kaynağa göre yapan başkan Dursun Özbek'in, olağanüstü yetki kongresinde beklediği desteği görememesi halinde Ünal Aysal gibi yönetimde çekilebileceği iddia edildi.

    MUHALEFET ÇALIŞIYOR
    Riva ve Florya projeleriyle ilgili yönetim kulis çalışmalarını sürdürürken muhalefet de boş durmuyor. Duygun Yarsuvat, Adnan Öztürk ve Ahmet Özdoğan gibi isimlerin projeyle ilgili olumsuzlukları ortaya koymak adına hazırlık yaptıkları öğrenildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:43
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