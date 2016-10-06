Semih Kaya çok formda

Sarı-kırmızılılarda formasını kaybeden genç stoper Semih Kaya canla başla çalışıyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink de Semih'in sürekli artan formundan bir hayli memnun. Hollandalı çalıştırıcı idman performansını beğendiği stoperi, aksayan Chedjou'nun yerine düşünüyor.