 Semih Kaya çok formda – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Semih Kaya çok formda

    Semih Kaya çok formda
    Sarı-kırmızılılarda formasını kaybeden genç stoper Semih Kaya canla başla çalışıyor. Teknik direktör Jan Olde Riekerink de Semih'in sürekli artan formundan bir hayli memnun. Hollandalı çalıştırıcı idman performansını beğendiği stoperi, aksayan Chedjou'nun yerine düşünüyor.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:35
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