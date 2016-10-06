 Sakatlardan müjde – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Sakatlardan müjde

    Sakatlardan müjde

    Yaşanan sakatlıklar nedeniyle Jan Olde Riekerink kadrosunu verimli kullanamıyordu. Sigthorsson, Serdar ve De Jong’un dönüşü hocayı sevindirdi.

    Cimbom sezon başında güçlü bir kadro kurmuştu ancak Kolbeinn Sigthorsson, Serdar Aziz ve Nigel de Jong'un sakatlıkları teknik direktör Jan Olde Riekerink'in planlarını aksatmıştı. Formsuz oyuncularını değiştirmekte zorlanan Hollandalı'ya milli ara ilaç gibi geldi. Sakatların dönüşüyle birlikte G.Saray'ın kulübesi çok daha güçlü olacak. Riekerink de tam kadro çalışmayı bekliyor.

    REKABET YÜKSEK
    Riekerink, sakatlıklar sonrası tüm oyuncularına kavuşunca forma rekabeti de artacak. Bu da JOR'un elini zorlu karşılaşmalar öncesinde iyice güçlendirecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:04
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