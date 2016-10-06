 "İlk resmi maçta..." – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    "İlk resmi maçta..."

    "İlk resmi maçta..."

    'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, takımla çalışmalara başladığını ve ilk resmi maçta forma giymeyi umduğunu söyledi.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, De Jong'un, Beyoğlu GS Store'da düzenlenen imza gününde taraftarlarla buluştuğu kaydetti.

    Taraftarların resmi ve lisanslı ürünlerini imzalayan 31 yaşındaki oyuncu, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu.

    Hollandalı futbolcu, sakatlığını atlattığını ve takımla çalışmalara başladığını belirterek, "Çok iyi durumdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Takımla çalışmalara başladım. İlk resmi maçta forma giymeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

    Gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu aktaran De Jong, "Çok şansılıyım. Burada müthiş bir ilgi var. Zaten geldiğim günden beri gördüğüm ilgiden memnunum. Ben de taraftarların sevgi gösterisine sahada iyi bir performans sergileyerek, yanıt vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Nigel de Jong, son olarak takım arkadaşları sayesinde uyum sürecini çabuk atlattığını vurgulayarak, "İstanbul'u gezmeye ise henüz vakit bulamadım çünkü önceliğimiz . Ailemin de İstanbul'a yerleşmesi oldukça zaman aldı. Vakit buldukça İstanbul'u tanımaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.

    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:40
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