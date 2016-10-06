"İlk resmi maçta..."
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Nigel de Jong, takımla çalışmalara başladığını ve ilk resmi maçta forma giymeyi umduğunu söyledi.
Taraftarların resmi ve lisanslı ürünlerini imzalayan 31 yaşındaki oyuncu, kulüp televizyonuna açıklamada bulundu.
Hollandalı futbolcu, sakatlığını atlattığını ve takımla çalışmalara başladığını belirterek, "Çok iyi durumdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Takımla çalışmalara başladım. İlk resmi maçta forma giymeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.
Gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu aktaran De Jong, "Çok şansılıyım. Burada müthiş bir ilgi var. Zaten geldiğim günden beri gördüğüm ilgiden memnunum. Ben de taraftarların sevgi gösterisine sahada iyi bir performans sergileyerek, yanıt vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Nigel de Jong, son olarak takım arkadaşları sayesinde uyum sürecini çabuk atlattığını vurgulayarak, "İstanbul'u gezmeye ise henüz vakit bulamadım çünkü önceliğimiz futbol. Ailemin de İstanbul'a yerleşmesi oldukça zaman aldı. Vakit buldukça İstanbul'u tanımaya çalışacağım." şeklinde görüş belirtti.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 17:40
- Efsane isimleri geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
Muhammed bence en güzel golü fenere attı bjk li olarak bizi teğet geçti yoksa bize atacaktı
- Hanya’yı Konya’yı gösterin
Toplam 2
Yorum
TAYFUR Birde Konyanın çocuğunu alsaydı Terim o zaman gör coşkuyu
- Akıllar Wesley Sneijder’de
Toplam 2
Yorum
austin son maçta 2. yarı şunu gördük ki topu sneijder sol tarafa öyle sıkıştırıyo ki oyun alanının tamamını kullanamıyoruz..son maçta alanın her yerinin kullanılması oyunun rahatlamsınıda neden oldu ama işte göbek çok boştu bu kez de ..
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