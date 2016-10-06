 Hocanın bileği hiç bükülmüJOR – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Hocanın bileği hiç bükülmüJOR

    Hocanın bileği hiç bükülmüJOR

    Son 10 mücadelenin 7’sini kazandı, 2 kupa aldı.

    Jan Olde Riekerink, kısaca JOR... Cimbom'un Hollandalı çalıştırıcısı adeta mağlubiyeti unuttu. Son olarak geçen sezon TT Arena'da Beşiktaş'a boyun eğen Cimbom o tarihten bu yana çıktığı 10 maçın 7'sini kazanmayı bildi. Ezeli rakipleri 'nin elinden Kupası, 'ın avucundan Süper Kupa'yı kapan Riekerink camia içinde kendisine şüpheyle bakanların da endişelerini sildi.

    TARAFTAR HOCAYA HAYRAN
    Sarı-kırmızılı camianın evlatları olarak görülen isimlerin bile görevi reddettiği dönemde takımı devralıp, toparlayan Jan Olde Riekerink, taraftarının da gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, her platformda JOR'a sahip çıkmaktan kaçınmıyor.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hocanın bileği hiç bükülmüJOR haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle