 Galatasaray’da izin sona erdi – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    ’da izin sona erdi

    Galatasaray’da izin sona erdi
    Yenik duruma düştüğü Antalya maçını çeviren Cimbom'da Jan Olde Riekerink milli ara nedeniyle oyuncularına 2 gün izin vermişti. Milli takımlarında olan futbolcular hariç diğer isimler Florya'da toplanarak çalışmalara başladı. Antrenman keyifli geçti.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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