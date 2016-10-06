Galatasaray’da izin sona erdi

Yenik duruma düştüğü Antalya maçını çeviren Cimbom'da Jan Olde Riekerink milli ara nedeniyle oyuncularına 2 gün izin vermişti. Milli takımlarında olan futbolcular hariç diğer isimler Florya'da toplanarak çalışmalara başladı. Antrenman keyifli geçti.