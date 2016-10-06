 Galatasaray lige konsantre oldu – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    lige konsantre oldu

    Galatasaray lige konsantre oldu

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra şut çalışması yapılan idmanın devam eden bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı. Sabah antrenmanı, iki ceza sahası arasında gerçekleştirilen interval koşularla tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:35
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