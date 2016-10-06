Galatasaray lige konsantre oldu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra şut çalışması yapılan idmanın devam eden bölümünde orta ve sonuçlandırma çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapıldı. Sabah antrenmanı, iki ceza sahası arasında gerçekleştirilen interval koşularla tamamlandı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Deli saçması
Toplam 1
Yorum
tufan ayvalık BÜYÜK TRABZON ÖNÜMÜZDEKİ GELECEK SEZON KESİN ŞAMPİYON HEMDE YÜZDE YÜZ ŞAMPİYON SÜPER LİĞ TE
- Liderden mesaj var
Toplam 2
Yorum
orhan Bu takımın arkasında seyircisi var mı, türübinleri doluyor mu? eğer yoksa bu başarı uzun sürmez.
- Tolga Melo’yu sildi
Toplam 2
Yorum
Aslan Zamanla daha iyi olacak,Güclü fizigini iyi kullaniyor,birde sutlarini gelistirirse süper olur
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