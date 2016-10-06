Eren risk aldı

İsviçre Milli Takımı'na giderken rahatsızlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Eren Derdiyok'un, zehirlendiği ortaya çıktı. İshal teşhisi konulan ve soğuk terler döken gurbetçi oyuncunun yediği tavuktan etkilendiği bildirildi. Eren'in bu halde uçağa binmesinin belki tehlikeli olduğu ama milli formayı giymek için bu riski göze aldığı bildirildi.