 De Jong bugün imzada – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    De Jong bugün imzada

    De Jong bugün imzada
    Cimbom'un yeni transferlerinden Nigel de Jong bugün taraftarlarla bir araya gelecek. 'ın Beyoğlu'nda bulunan GS Store mağazasındaki etkinlik 14.30'da başlayacak. Hollandalı ön libero burada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşup kulübün resmi lisanslı ürünlerini imzalayacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:08
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