 Cumartesi rakip Levski – Fotomaç – 06 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ekim 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Cumartesi rakip Levski

    Cumartesi rakip Levski
    , lige verilen arada ritim kaybetmemek için Levski Sofya ile hazırlık maçı aldı. Sarı-kırmızılılar 8 Ekim Cumartesi günü Bulgar ekibiyle Sofya'da oynayacak. Jan Olde Riekerink bu maçta forma veremediği veya formlarını yükseltmelerini istediği isimleri kullanacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumartesi rakip Levski haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle