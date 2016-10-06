Büyük Kaptan
Sezon başında hedef adam haline gelen tecrübeli futbolcu, buna karşılık yönetimi kırmadı ve arkadaşlarıyla konuşarak ödemelerin kasım ayına sarkmasını kabul etmelerini sağladı.
OPSİYON TANIDILAR
Takım arkadaşlarının kendisini dinleyeceğini ve onlardan bir süreliğine ödemeler konusunda sabırlı davranmalarını istedi. Tüm yaşananlara sünger çeken ve Antalyaspor karşılaşmasıyla yeni bir sayfa açan Selçuk da takım arkadaşlarını topladı ve yönetimin kendilerinden kasım ayına kadar ödeme için süre istediğini, daha sonrasında ödemelerin yoluna gireceği yönünde söz verdiğini anlattı. Oyuncular da Selçuk üzerinden gelen bu talebi geri çevirmedi ve yönetime opsiyon tanıma kararı aldı.
BORÇLARI KAPATTI
SÜper Lige iyi bir başlangıç yapan bu sayede 6 haftada yaklaşık 10 milyon lirayı cebine koyan sarı-kırmızılı ekibin ödemeleri geciktirmesi garip karşılanırken yönetimin, bu sürpriz geliri diğer öncelikli borçlara aktardığı ifade edildi. Riva-Florya projesinin oylanacağı 22 Ekim'deki yetki kongresine kilitlenen Özbek yönetiminin, buradan çıkacak olumlu bir karar halinde yeni bir borçlanma ile oyuncuların birikmiş alacaklarını yatırması bekleniyor.
FLORYA'YA DA YANSIDI
Galatasaray'ın mali olarak sıkıntıya girmesi ve yöneticilerin futbolculardan yardım istemesinden sonra Florya'da çalışanların da uzun süredir para alamadıkları ortaya çıktı. Futbolculara göre oldukça düşük maaş alsalar da, Florya'daki çalışanların maaşlarını 3 ay geriden takip ettikleri bu durumun da bazılarının zora girmesine neden olduğu bildirildi.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
- Eren'in yanına Gomez
Toplam 39
Yorum
ahmet Mustafacim sen maclari ya izlemiyorsun ya da yanlis maclari izliyosun :) Besiktas hakkiyla gecen yil sampiyon oldu . Bu yilda en iyi Bjk
- Başakşehir farkı
Toplam 2
Yorum
Hoca Türkiyenin tartismasiz en iyi hocasi. Belki Senol Hoca ile kiyaslarsaniz tartisiriz. Geri kalanlar ile konusmam dahi
- Golü attı sustu
Toplam 4
Yorum
FERDİ ÖZTÜRK Arkadaşlar insanoğlu nankördür bırakın şurda bir kaç yıl daha oynasın Kaptanın hakkıdır Galatasaraya bu kadar üst seviyede hizmet veren birisi form tutmadı diye yerden yere vurmak nankörlüktür Galatasarayda çok gereksiz insanlar top koşturdu futbolla alakası olmayan insanlar ilk 11 e çıktı Selçuk inan hem galatasarayın hemde milli takımın değerli oyunculaından takımı sırtlayan emektar oyunculardan biridir emeğe saygı gösterelim Selçuk inan futbolculuk kariyeri bitsede Galatasaraya hizmet etmesi gereken önemli kişilerdendir takımın kimyasını takımın iskeletini oluşturacak hem tecrübe hemde bilgiye sahip birisidir.
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