 Büyük Kaptan – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Büyük Kaptan

    Büyük Kaptan

    Sezon başında hedef adam haline gelen tecrübeli futbolcu, buna karşılık yönetimi kırmadı ve arkadaşlarıyla konuşarak ödemelerin kasım ayına sarkmasını kabul etmelerini sağladı.

    Sezon başında Selçuk İnan, "Artık süresi doldu; gitsin" şeklinde kampanya başlatılırken, kaptan öyle bir hamle yaptı ki herkes sus pus oldu. İstenmeyen adam ilan edildikten sonra Kayseri maçının ikinci yarısında yönetim destekli olarak yedek kulübesine çekilen oyuncu, kulübün maddi sıkıntıya düşmesinin ardından aranan adam oldu. Selçuk ile bir görüşme yapan şubesi yöneticileri, kendisine mali sıkıntıyı anlattı. Ödeme zorluğu yaşadıklarından bahsetti.

    OPSİYON TANIDILAR
    Takım arkadaşlarının kendisini dinleyeceğini ve onlardan bir süreliğine ödemeler konusunda sabırlı davranmalarını istedi. Tüm yaşananlara sünger çeken ve Antalyaspor karşılaşmasıyla yeni bir sayfa açan Selçuk da takım arkadaşlarını topladı ve yönetimin kendilerinden kasım ayına kadar ödeme için süre istediğini, daha sonrasında ödemelerin yoluna gireceği yönünde söz verdiğini anlattı. Oyuncular da Selçuk üzerinden gelen bu talebi geri çevirmedi ve yönetime opsiyon tanıma kararı aldı.

    BORÇLARI KAPATTI
    SÜper Lige iyi bir başlangıç yapan bu sayede 6 haftada yaklaşık 10 milyon lirayı cebine koyan sarı-kırmızılı ekibin ödemeleri geciktirmesi garip karşılanırken yönetimin, bu sürpriz geliri diğer öncelikli borçlara aktardığı ifade edildi. Riva-Florya projesinin oylanacağı 22 Ekim'deki yetki kongresine kilitlenen Özbek yönetiminin, buradan çıkacak olumlu bir karar halinde yeni bir borçlanma ile oyuncuların birikmiş alacaklarını yatırması bekleniyor.

    FLORYA'YA DA YANSIDI
    'ın mali olarak sıkıntıya girmesi ve yöneticilerin futbolculardan yardım istemesinden sonra Florya'da çalışanların da uzun süredir para alamadıkları ortaya çıktı. Futbolculara göre oldukça düşük maaş alsalar da, Florya'daki çalışanların maaşlarını 3 ay geriden takip ettikleri bu durumun da bazılarının zora girmesine neden olduğu bildirildi.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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