 Akıllar Wesley Sneijder’de – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Akıllar Wesley Sneijder’de

    Akıllar Wesley Sneijder’de

    Milli takımda olan Hollandalı yıldızın durumu yarın belli olacak.

    maçında sakatlanan ve ikinci yarıya devam edemeyen Wesley Sneijder'in durumu belirsizliğini koruyor. Hollanda Milli Takımı'nda yer alan oyuncunun, Belarus maçında oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak. Sakatlığıyla ilgili dün bilgi veren Sneijder, "Şu anda milli maça odaklanmış durumdayım. Ancak bacağımdaki sorun tam olarak geçmedi. Cuma günü nasıl olacağıma bakacağım, iyi hissetmezsem, sahada olmayacağım. Sanırım yorgunluktan dolayı bir problem var, umarım kısa sürede geçer" diye konuştu. Öte yandan gelecek hafta Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan G.Saray'da Sneijder'in durumu Riekerink'i düşündürüyor. G.Birliği maçına yetişmemesi durumunda Hollandalı hocanın Podolski'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

    Hollanda, Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda 7 Ekim'de Belarus ile, 10 Ekim'de ise Fransa ile evinde karşılaşacak.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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