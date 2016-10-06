14 yaşındaki oyuncuyu A Takıma aldı

Milli takım arasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da altyapıdan 4 oyuncuya şans veren Riekerink, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, genç oyuncuların doğru hamlelerle gelişimlerine katkı vermek gerektiğini belirterek, "Pek çok maç izledim. İzlemeye de devam ediyorum. Genç oyunculara A takımda şansları olduğunu göstermek görevlerimizden biri. Özellikle böyle aralarda. Bireysel olarak oyunculara büyük motivasyon kaynağı olması yanında yetenekli iseniz A takıma çıkabileceğinizin sinyalini veriyor." diye konuştu.

A takımından önce sarı-kırmızılı ekibin altyapısında görev yapan Riekerink, 14 yaşındaki Mustafa Kapı'nın da A takımla idmana çıkmasının, genç oyuncu için büyük şans olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:





"Ona çok yetenekli olduğunu söyledik. Büyük oyuncularla antrenmana çıkıyor. Hem çok iyi bir tecrübe oluyor hem de kendisini ödüllendirmiş oluyoruz. Buradaki zamanının keyfini çıkarması gerekiyor. Yetenekli olduğunuzu bilirsiniz fakat bu yeteneklerinizin en üst seviyesini tahmin etmek çok zor. Bizim görevimiz doğru anda doğru hamleyle onların gelişimini sağlamak. Yetenek gelişimi her zaman onlara doğru miktarda direnç göstererek olur. Eğer yetenekliyseniz bu şekilde büyürsünüz."

Bulgaristan'ın Levski Sofya takımıyla 8 Ekim Cumartesi günü deplasmanda yapacakları hazırlık maçına Mustafa'yı da götüreceklerini kaydeden Hollandalı çalıştırıcı, "Maç için tabii ki bir opsiyon olacak. Altyapıda A takıma çıkacak kadar yetenekli pek çok isim var. Galatasaray'da altyapıya verilen hassasiyetin altını çizmek için bu tip milli aralarda yaptıklarımız önemli. Altyapının, 19 yaşında değil A takıma çıktığınız ana kadar sürdüğünü anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği maçı hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Riekerink, "Ara iyi geçiyor. Sakat oyuncularımızın takıma dönmesi ve altyapıdan genç oyuncuları görmemiz için de bir şans." şeklinde konuştu.