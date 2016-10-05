Song’dan güzel haber

Evinde beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan ve sevenlerini korkutan Rigobert Song'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Komadan çıkan ve yüksek tansiyonu kontrol altına alınan sarı-kırmızılı eski futbolcunun, tedavisine uçakla götürüldüğü Fransa'da devam edilecek.