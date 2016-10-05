 Song’dan güzel haber – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Song’dan güzel haber

    Song’dan güzel haber
    Evinde beyin kanaması geçirdikten sonra yoğun bakıma alınan ve sevenlerini korkutan Rigobert Song'un sağlık durumu iyiye gidiyor. Komadan çıkan ve yüksek tansiyonu kontrol altına alınan sarı-kırmızılı eski futbolcunun, tedavisine uçakla götürüldüğü Fransa'da devam edilecek.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:29
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