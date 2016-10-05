Poldi'nin zaferi
13 Ağustos’taki Süper Kupa maçında sakatlanan Alman forvetin 21 gün içinde dönmesi bekleniyordu. 50 gün oynamadı. Yüzde 100 hazır olunca sahaya çıktı, şovunu yaptı.
Galatasaray'ın evinde Antalya'yı 3-1 devirdiği maçı Lukas Podolski adeta tek başına çevirmişti. Alman yıldız bu sezon ilk kez forma giyerken dönüşünün 2 golle olması sarı-kırmızıları da mest etmişti. 31 yaşındaki futbolcunun bu kadar hazır dönmesinin sırrı da belli oldu. 13 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanarak kenara gelen Podolski'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında zedelenme tespit edilmişti. Bu sakatlıktan dönüş süresi maksimum 21 gün. Ancak tecrübeli yıldız "İnsan kendinin en iyi doktorudur" felsefesiyle sağlık heyetiyle de koordineli hareket edip 1 ay daha geç döndü. Hem de ne dönüş.
RİEKERİNK MEMNUN
Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink de attığı 2 golle takımı ipten alan Podolski'nin profesyonelliğini övdü. Hollandalı teknik patronun "İşte doğru olan tavır bu. Kendini hazır hissetmeden dönseydi belki çok daha uzun süre Podolski'den faydalanma imkanımız olmayacaktı" dediği öğrenildi.
SADECE 20 DAKİKA OYNAYACAKTI
Lukas Podolski'nin muhteşem dönüş yaptığı Antalya karşılaşmasında sadece 20 dakika oynamayı planlanmıştı. Tecrübeli futbolcu "Maç öncesi teknik ekiple 20 dakika oynayabilirim diye konuşmuştuk. Sneijder'in sakatlığı sonrası 45 dakika oynamak durumunda kaldım. Golle dönmek çok güzel" demişti.
SÜPER SOLAK KALDIĞI YERDEN
Aslan geçen sezon kötü bir grafik çizerken takımın ayakta kalan isimlerinden biri Lukas Podolski olmuştu. Alman yıldız yeni sezonda forma giydiği ilk maçta duble yaparak camianın yüzünü güldürdü.
'SİNAN GÜMÜŞ VE BEN GERİ DÖNDÜK'
Poldi, 'kardeşi' gibi gördüğü Sinan Gümüş'le olan bir gol sevincini paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlara da şu mesajı yolladı: "Sinan ve ben geri döndük. Artık çok daha güçlüyüz."
SIRA SENDE KOLBEİNN
Aslan'ın hocası Jan Olde Riekerink, Podolski'den sonra Kolbeinn Sigthorsson'un da dönüşünü bekliyor. Hollandalı hoca milli arayı iyi geçirmesi halinde İzlandalı forvetini G.Birliği maçının 18'ine alacak.
RİEKERİNK MEMNUN
Cimbom'un hocası Jan Olde Riekerink de attığı 2 golle takımı ipten alan Podolski'nin profesyonelliğini övdü. Hollandalı teknik patronun "İşte doğru olan tavır bu. Kendini hazır hissetmeden dönseydi belki çok daha uzun süre Podolski'den faydalanma imkanımız olmayacaktı" dediği öğrenildi.
SADECE 20 DAKİKA OYNAYACAKTI
Lukas Podolski'nin muhteşem dönüş yaptığı Antalya karşılaşmasında sadece 20 dakika oynamayı planlanmıştı. Tecrübeli futbolcu "Maç öncesi teknik ekiple 20 dakika oynayabilirim diye konuşmuştuk. Sneijder'in sakatlığı sonrası 45 dakika oynamak durumunda kaldım. Golle dönmek çok güzel" demişti.
SÜPER SOLAK KALDIĞI YERDEN
Aslan geçen sezon kötü bir grafik çizerken takımın ayakta kalan isimlerinden biri Lukas Podolski olmuştu. Alman yıldız yeni sezonda forma giydiği ilk maçta duble yaparak camianın yüzünü güldürdü.
'SİNAN GÜMÜŞ VE BEN GERİ DÖNDÜK'
Poldi, 'kardeşi' gibi gördüğü Sinan Gümüş'le olan bir gol sevincini paylaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlara da şu mesajı yolladı: "Sinan ve ben geri döndük. Artık çok daha güçlüyüz."
SIRA SENDE KOLBEİNN
Aslan'ın hocası Jan Olde Riekerink, Podolski'den sonra Kolbeinn Sigthorsson'un da dönüşünü bekliyor. Hollandalı hoca milli arayı iyi geçirmesi halinde İzlandalı forvetini G.Birliği maçının 18'ine alacak.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
Poldi'nin zaferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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