 İki maçta 70 bin taraftar – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    İki maçta 70 bin taraftar

    İki maçta 70 bin taraftar
    Lige hızlı bir giriş yapan ve herkesin beğenisini kazanan 'ın tribünleri de yeniden dolmaya başladı. Geçen sezonun son maçı olan mücadelesini 'da sadece 5 bin 500 kişi izlerken, bu yıl Çaykur Rizespor maçını 30 bin, karşılaşmasını ise tam 40 bin taraftar takip etti. Bu durumdan oldukça memnun olan Galatasaray yönetiminin, taraftara bir jest olarak bilet fiyatlarını yükseltmeyi düşünmediği öğrenildi.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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