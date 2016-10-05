İki maçta 70 bin taraftar
Lige hızlı bir giriş yapan ve herkesin beğenisini kazanan Galatasaray'ın tribünleri de yeniden dolmaya başladı. Geçen sezonun son maçı olan Kayserispor mücadelesini Türk Telekom Arena'da sadece 5 bin 500 kişi izlerken, bu yıl Çaykur Rizespor maçını 30 bin, Antalyaspor karşılaşmasını ise tam 40 bin taraftar takip etti. Bu durumdan oldukça memnun olan Galatasaray yönetiminin, taraftara bir jest olarak bilet fiyatlarını yükseltmeyi düşünmediği öğrenildi.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
İki maçta 70 bin taraftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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