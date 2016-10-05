G.Saray eksik çalıştı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde takım halinde koşu ve ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde topa sahip olma ve geçiş çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenmana, milli takım kamplarında bulunan Yasin Öztekin, Hakan Balta, Tolga Ciğerci, Fernando Muslera, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Bruma ve Aurelien Chedjou katılmadı.
İdmanda, altyapı oyuncularından Birhan Vatansever, Gökay Güney, Kerem Çalışkan, Soner Gönül ve Mustafa Kapı da yer aldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
İdmanda, altyapı oyuncularından Birhan Vatansever, Gökay Güney, Kerem Çalışkan, Soner Gönül ve Mustafa Kapı da yer aldı.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah saat 10.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:49
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