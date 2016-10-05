 Gözler Cesare’de – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gözler Cesare’de

    Gözler Cesare’de
    'da beklentileri karşılayamaması sebebiyle işine son verilen Cesare Prandelli, işsiz geçen 2 yılın ardından ile anlaştı. Son bir yılda İspanyol ekibin başına geçen 4. teknik adam olan İtalyan hoca, "Belli ki bir şeyler yolunda gitmediği için buradayım. Zor ve karmaşık bir iş olduğu açık ama başarı için bütün imkanları kullanacağız" diyerek umutlu konuştu.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:35
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