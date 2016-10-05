Gözler Cesare’de
Galatasaray'da beklentileri karşılayamaması sebebiyle işine son verilen Cesare Prandelli, işsiz geçen 2 yılın ardından Valencia ile anlaştı. Son bir yılda İspanyol ekibin başına geçen 4. teknik adam olan İtalyan hoca, "Belli ki bir şeyler yolunda gitmediği için buradayım. Zor ve karmaşık bir iş olduğu açık ama başarı için bütün imkanları kullanacağız" diyerek umutlu konuştu.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:35
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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