Golü attı sustu
Selçuk ismi bildirilmesine karşın yayıncı kuruluşa konuşmadı.
Antalyaspor maçında attığı frikik golüyle sarı kırmızılı takımın maça ortak olmasını sağlayan Selçuk İnan'ın maç sonrası açıklama yapmak istemediği ortaya çıktı. Kulüplerin, sözleşme gereği maç bitiminde yayıncı kuruluşa röportaj için 3 futbolcu göndermesi gerekiyor. Maç sonrası sarı-kırmızılı ekibin, Lukas Podolski, Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'ın isimlerini bildirdiği ama son dönemde eleştirilerin odağında yer alan kaptanın, "Ben çıkmak istemiyorum" diyerek röportaj isteğini geri çevirdiği ifade edildi. Bunun üzerine acele ile takım otobüsünden Tolga Ciğerci çağrıldı ve böylece Galatasaray 20 bin TL para cezası ödemekten kurtuldu.
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- RvP doğruyu gördü
Toplam 8
Yorum
007 adam oynamak istemiyor..koşuşundan anlarsın ya adamın sahadaki hali tavrı beni yollayın diyo..
- Beşiktaş’tan Fernandao bombası!
Toplam 50
Yorum
serdarbaba bence bjkya tam gerekli olan topcu oyun sistemine uyar patlar gider demedi demeyin
- Karşıma çıkma çalımı yersin
Toplam 14
Yorum
öğretici amrabatı seyrettim hafta sonu , premier ligde önüne gelene basıyordu çalımı , vuruyordu kırbacı , yapıyordu asisti .......
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