 Golü attı sustu – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Golü attı sustu

    Golü attı sustu

    Selçuk ismi bildirilmesine karşın yayıncı kuruluşa konuşmadı.

    maçında attığı frikik golüyle sarı kırmızılı takımın maça ortak olmasını sağlayan Selçuk İnan'ın maç sonrası açıklama yapmak istemediği ortaya çıktı. Kulüplerin, sözleşme gereği maç bitiminde yayıncı kuruluşa röportaj için 3 futbolcu göndermesi gerekiyor. Maç sonrası sarı-kırmızılı ekibin, Lukas Podolski, Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'ın isimlerini bildirdiği ama son dönemde eleştirilerin odağında yer alan kaptanın, "Ben çıkmak istemiyorum" diyerek röportaj isteğini geri çevirdiği ifade edildi. Bunun üzerine acele ile takım otobüsünden Tolga Ciğerci çağrıldı ve böylece 20 bin TL para cezası ödemekten kurtuldu.
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:07
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